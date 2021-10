Christofer Guzmán expulsa a Gonzalo Montoya de ‘La última tentación’: «No tiene remedio»

La noche del miércoles 20 de octubre, ‘La última tentación‘ reunió en uno de sus círculos de fuego a Christofer Guzmán y Gonzalo Montoya, con el fin de que resolvieran sus cuentas pendientes. Un encuentro en el que el sevillano volvió a lanzar sus reproches sobre el hecho de que su compañero hubiera retomado su relación con Fani Carbajo, lo que incluso animó a Sandra Barneda a lanzar algún que otro certero corte a Montoya, quien finalmente se vio obligado a poner fin a su paso por el reality por decisión de Guzmán.

Christofer Guzmán y Gonzalo Montoya, enfrentados en ‘La última tentación’

«Es una persona que no ha dejado de obsesionarse con mi decisión de volver con Fani y no lo entiendo», confesó el chileno, a la hora de apostar por un encuentro con Montoya, antes de descubrir que había acertado en su deducción. «Para él, yo soy un pelele. Para mí, él es un payaso. Intenta hacer la gracia, pero no la hace. En vez de reírse con la gente, se ríe de la gente y eso, sinceramente, es de una persona que no está bien», criticó Guzmán a quien, no obstante, «me hubiese encantado tener relación con él, porque fue un gran apoyo. Pero si tan amigo mío te consideras, tendrás que respetar la decisión que yo tome». El novio de Carbajo recibió entonces al sevillano, el cual ya arrancó el encuentro con la pulla «buen peluquero, no se notan ni los cuernos», a la que el aludido replicó haciendo referencia a «las entradas que tienes tú, machote».

«¿Cómo te sientes después de que, por segunda vez, se hayan reído de ti de esta forma, en el mismo sitio y a la misma hora?», lanzó el sevillano. «Eso lo tendré que decidir yo, Gonzalo. ¿Qué problema tienes?», replicó Guzmán, a lo que Montoya contestó que «yo, ninguno. El problema lo tienes tú, contigo mismo, que eres un pelele». «Ahí los has dicho, el problema lo tengo yo. ¿Qué obsesión tienes tú conmigo, que vives por y para mi relación? ¡Hazte una novia, vive tu vida! ¡Estás muy solo, tío, eres una persona vacía!«, soltó el chileno, hastiado, tras lo cual su compañero insistió en que «lo que me molesta, después de todo lo que has podido pasar, es cómo sigues con esta persona, qué te aporta. Porque no lo entiendo». «Me aporta muchísimas cosas», afirmaba Guzmán, en medio de una disputa en la que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder.

«¡Pasa de ser Tristofer!»

Christofer Guzmán y Gonzalo Montoya, cara a cara en ‘La última tentación’

«Mi cometido está más que zanjado: decirte las cuatro verdades que no te ha dicho nadie. ¡Pasa de ser Tristofer!», lanzó Montoya, en la recta final, en la que su compañero optó por poner fin a su estancia en Villa Playa. «Sigue en su línea y, en el fondo, me da pena. Porque yo no le he hecho nada», confesó Guzmán, a quien el sevillano echó en cara que no había sido «un hombre». «Ríete, que el que te ha echado he sido yo. Y eso te jode, que te conozco de los pies a la cabeza», señaló además el chileno, ante la actitud chulesca de su compañero, quien hizo gala de haber «sacado de quicio a la persona que se cree una reina y no sabía que se iba a topar aquí con dios», en referencia a Carbajo.

«Eres la persona más insegura de sí mismo. Doy fe, porque me lo ha contado llorando», manifestó entonces el novio de la madrileña, para después lamentar que «una persona así no tiene remedio». «Me voy tranquilo, porque he comprobado que ya no tengo asuntos pendientes. Él sí que tiene uno consigo mismo», aseguraba Montoya, antes de abandonar el círculo de fuego, tras el cual manifestó ante las cámaras que «él me ha echado, pero después de decirle lo que piensa toda España, creo que soy el tío más afortunado del mundo«. «He decido que abandone ‘La última tentación’, principalmente, porque le está haciendo la vida imposible a la persona que quiero y, sinceramente, creo que le voy a hacer la estancia más agradable a muchas más personas», declaró por su parte Guzmán, tras el encuentro.