Christofer se despide de Fani antes de ‘Supervivientes’: ‘Mi apoyo siempre lo va a tener’

*En elaboración

La noche del viernes 14 de febrero, Cuatro emitió una nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones‘, con Sandra Barneda al frente, en el que se mostraron imágenes de una nueva entrevista entre la presentadora y Christofer Guzmán. Un encuentro que pudo ver Fani Carbajo, en plató, y en el que su pareja tuvo ocasión de dedicarle unas palabras de despedida, dado que Carbajo sería aislada tras el programa, para poner rumbo a ‘Supervivientes‘. Un discurso tras el cual Guzmán entró en directo a través de una llamada telefónica, para hablar con Fani por última vez.

Fani, atenta a las palabras de Christofer en ‘El debate de las tentaciones’ antes de ponerse rumbo a ‘Supervivientes 2020’

«Si no hubiera contado con su apoyo, no habría ido», confesó Carbajo, al hablar de Christofer y su papel en su participación en ‘Supervivientes’, de la que pudo hablar el exparticipante. «Claro que tengo miedo, pero soy yo quien tiene que juzgar. He decidido perdonarla yo, no la gente», declaró Guzmán, cuando Barneda quiso saber si tenía miedo a que se repitiera algo parecido a lo que había ocurrido entre Fani y Rubén Sánchez. «Si pasa, creo en las segundas oportunidades. En las terceras, no», añadió Christofer, tajante.