Christofer se rinde con Fani en ‘La última tentación’: «Que siga zorreando como le gusta»

‘La última tentación‘ continuó su emisión en la noche del miércoles 29 de septiembre, en Telecinco, con una tercera entrega que arrancó con la primera hoguera de los cinco habitantes de Villa Luna. El encargado de estrenarla, de hecho, fue un veterano, Christofer Guzmán, quien apenas pudo aguantar una primera ronda de imágenes de Fani Carbajo flirteando y bailando muy pegada a Julián Requena, antes de plantarse, muy enfadado y cansado ante la idea de que se repitiera su experiencia en ‘La isla de las tentaciones‘.

Christofer Guzmán, muy enfadado con Fani Carbajo en ‘La última tentación’

«Tengo miedo, pero a la vez estos años he aprendido a quererme más. Vea lo que vea, me lo voy a tomar de otra manera«, aseguraba Guzmán, muy seguro, antes de enfrentarse a los momentos que había protagonizado su pareja en Villa Playa. «Tampoco voy a poner la mano en el fuego, porque la otra vez me quemé», añadía el participante, sobre su apuesta acerca de la fidelidad de Carbajo, a quien pudo ver haciendo comentarios como «al final nos liamos y todo», o riéndose de ciertas mofas de sus compañeros sobre él. Además, la madrileña también aparecía compartiendo abrazos con Requena en la piscina, recibiendo un beso en la nariz, bailando sobre una mesa con algunas de sus compañeras mientras bromeaba con un «aquí las fieles» e, incluso, acariciando varias veces el abdomen del soltero.

Dichos momentos que bastaron para sacar de quicio a Guzmán, quien manifestó que «estas son las cosas que intento que cambie, pero veo que sigue el mismo camino, así que no tengo más que decir de esta mujer». «Para mí, son faltas de respeto. Estoy hasta los huevos», añadía el novio de Carbajo, quien después declaró que «no me enseñes más. No quiero ver más». «Ese toqueteo, ‘al final nos liamos’. ¿En qué mundo vives?», criticó Guzmán, alterado, tras lo cual recalcó que «con esta mujer no quiero saber nada más. Tengo un límite» e incluso aseguró que su pareja «no sabe realmente lo que tiene a su lado». «Haciendo eso y delante de toda España, no me valora», apostaba el novio de Carbajo, quien no dudó en manifestar lo enfadado que estaba. «No soy de piedra, soy humano, pero ya no aguanto más estas mierdas», explicaba el participante.

Christofer dice que lo que ha visto son faltas de respeto, ¿estás de acuerdo con él? ???? Por supuesto

?? No es para tanto ???? #LaÚltimaTentación3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/5hvzUoH8IF — La Última Tentación (@islatentaciones) September 29, 2021

«Que siga zorreando»

«Que siga zorreando como le gusta. Que no hay más. Estoy hasta los cojones, perdón por la palabra», soltó Guzmán, incapaz de contenerse, momento en el que Barneda le comunicó que había más imágenes para él. «No quiero ver más. Tengo suficiente. Esto era lo que no quería ver. Ha tenido la oportunidad, delante de toda España, de redimirse y de decir que tiene a la persona que más quiere a cien metros de mí. Punto», lanzó el novio de la madrileña, para después apuntar que «si quiere ese camino, que lo tome sola».

Ante la insistencia de la presentadora para que viera más vídeos, Guzmán lanzó una clara advertencia: «como me las pongas, me levanto y me voy. No quiero ver más. Para mí es suficiente». «La primera puñetera hoguera y veo estas tonterías», protestó Guzmán, muy seguro de que «¡no me hace falta ver nada más. Ya son muchos años!». «No puedo más con esta situación, porque ya he aguantado bastante. He sufrido demasiado y hay límites que me sobrepasan«, declaró después el participante, solo ante las cámaras.