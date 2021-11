Christofer y Fani confirman que han retomado su relación tras ‘La última tentación’

El lunes 8 de noviembre, Telecinco se despidió de ‘La última tentación‘ con un gran debate final en el que Fani Carbajo y Christofer Guzmán fueron los primeros invitados. La pareja había roto su relación en el desenlace del reality, pero confirmaron en plató el haber retomado su relación, cuando el chileno entró en plató y le dio un beso a su novia. Un momentazo que culminó con la inesperada petición de matrimonio de Carbajo a Guzmán, que apenas podía contener las lágrimas.

Sandra Barneda charla con Christofer y Fani en el debate final de ‘La última tentación’

«Esas palabras que me dijo fueron difíciles de olvidar para tomar el camino que decidí», confesó Guzmán, tras su llegada a plató. Fue entonces cuando el chileno explicó el motivo por el que habían retomado la relación: «he querido darle otra oportunidad. No hay mejor manera para saber si las palabras que me dijo son ciertas, que estar con ella». «Tuvimos una conversación muy larga y sí, volvimos al día siguiente», confesó el recién llegado ante los comentarios de los presentes, ante quienes reconoció que «esa noche me descolocó totalmente, porque yo iba muy decidido con la decisión que iba a tomar», en referencia a las palabras de cariño de Carbajo, la cual admitió que «públicamente nunca se lo he dicho».

«Me sorprendió que sacara ese carácter y me gustó que no me pusiera las cosas fáciles, para poder luchar por él», declaró por su parte Carbajo, al recordar su hoguera final, en la que Guzmán decidió poner fin a la relación. Asimismo, la madrileña dejó claro que «aunque vuelva con él el mismo día, no es fácil, porque él no olvida», mientras que su novio añadió que «esto ha sido un camino». «Cuando entramos, tampoco es que estuviéramos muy bien. Realmente no entramos en nuestro mejor momento e íbamos con pies de plomo», admitió Guzmán, para después confesar, ante la pregunta de si «ya confías en Fani», que «ella sabe que todavía no». «Creo que a día de hoy me está demostrando sus palabras con creces«, elogió a pesar de todo el chileno.

MOMENTAZO ???? Fani pide matrimonio a Cristofer en directo: «Quiero que retomemos la boda» ???? #TentaciónDBT8

???? https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/3ZDSHclixA — La Última Tentación (@islatentaciones) November 8, 2021

«Me está sorprendiendo cada día más»

Christofer besa a Fani tras su petición de matrimonio en el debate de ‘La última tentación’

«No quiero estar con otro hombre que no sea él. Tengo admiración por él, me complementa, me calma porque soy una cabra», declaró Carbajo, cuando Sandra Barneda quiso saber qué sentía exactamente por su novio. «Más que lo que sienta, es que es mi equipo. Porque sé que lo que ha hecho, no se justifica, pero la Fani que veo y está a día a día, no es la que se ve aquí», confesaba un emocionado Guzmán, ante la misma cuestión.

Antes de recibir a otros de los participantes de ‘La última tentación’, Carbajo sorprendió a su pareja haciendo una petición de matrimonio en directo, que emocionó profundamente al chileno: «te pido perdón por lo que ha sucedido. Quiero continuar contigo y como te dije en la isla, me encantaría que fueras el hombre de mi vida y te quiero pedir que retomemos la boda y que nos casemos». Un movimiento por parte de la madrileña que dejó al participante en un mar de lágrimas, antes de aceptar su propuesta. «Desde que ha acabado el programa, me esté sorprendiendo cada día más. Estoy viendo una Fani que esperaba hace mucho tiempo«, reconoció Guzmán, ilusionado.