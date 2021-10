‘Cine western’ (5,2%) arrasa por la tarde y ‘Scorpion’ (3,2%) hace lo propio en prime time

En contadas ocasiones, las ficciones turcas no alcanzan las primeras posiciones del ranking. La jornada del miércoles fue un claro ejemplo, con la cinta western de Trece a la cabeza, amasando un gran 5,2% de share. Un mayor número de espectadores conectó con cine, quedando por delante de ‘Elif‘ (3,2%), que perdió su corona, y ‘El cuerpo del deseo‘ (3,6%). No obstante, Nova consiguió llevarse el cómputo global del día con un 2,6%.

«En el límite del desierto» y ‘Scorpion’

Semanas atrás, el duelo se vivía entre ‘Love is in the air‘ (4,4%) y ‘Paramparça: vidas cruzadas’ (2,6%). Pese a que la serie de Divinity consiguió una cuota de pantalla superior, un mayor número de televidentes conectó con el canal femenino de Atresmedia. Minutos después, ‘Scorpion‘ triunfó en prime time, anotando un 3,2%. Cabe destacar su fortaleza en late night, amasando un 4,1%.