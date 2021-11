Claudia Acevedo (‘LIDLT 3’), víctima de un episodio de acoso sexual

Claudia Acevedo narró en Tiktok lo ocurrido en una discoteca en la que pasaba la noche del 31 de octubre de 2021. Sentía como un chico se le pegaba constantemente cuando ella intentaba apartarse. «En un momento de la noche, yo estoy bailando y siento que se me pega un culo al mío. Me giré para ver la persona, por si le estaba molestando o lo que sea. Veo que es un chico y que tiene bastante hueco por delante de él, ósea que se estaba arrimando«, explicó la canaria que participó en la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones‘.

Claudia Acevedo

Claudia intentó deshacerse del joven en varias ocasiones hasta que por fin lo consiguió. Sin embargo, cuenta como de repente, sintió cómo el chico se «restregó» de «arriba a abajo» de su culo. «Mi reacción fue girarme, le empujé y le dije: ‘¿Qué haces?'», explicó con semblante serio a sus seguidores. «En qué momento, le herí el orgullo de macho alfa queriendo aparearse o algo, porque bendita la hora en la que hice eso«, continuó relatando la participante de ‘LIDLT 3’.

El joven se encaró hasta que sus rostros quedaron muy pegados y empezó a recriminarle a Acevedo: «¿Eres boba? ¿Qué pasa? ¿Te lo tienes muy creído, se te ha subido a la cabeza? Estás subidita». La canaria contó en su video de TikTok que solo consiguió que el chico le dejara en paz cuando uno de los amigos de él acudió a separarlos.

«Con toda su cara, me dice que solo se restregó una vez y que estaba bailando conmigo. ¿En qué momento estaba yo bailando contigo si te juntaste así de repente«, mostraba su indignación mientras transmitía a sus seguidores las «explicaciones» que le dio el joven que no respetó la decisión de Acevedo durante esa noche.

Atacada en las redes

Dos días después de publicar el video en el que explicaba lo sucedido, Acevedo subió otro en el que hablaba de todas las críticas y comentarios negativos que había recibido al respecto. Los mensajes que tuvo que leer la canaria fueron del calibre de «que le den un Oscar por las películas que se monta, no me creo nada», «pero a ti quién te va a hacer eso», «ese chaval es un grande, un héroe» o «eso te pasa por salir de noche». La canaria quiso mandar un mensaje a sus seguidores: «Me parece vergonzoso, indignante y sorprendente que parezca que aun vivimos en la edad de piedra. Personalmente, me hizo darme cuenta que la sociedad no estaba tan avanzada como yo pensaba. Espero que algún día cambie todo«.

Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico [email protected] En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016.