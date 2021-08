Comparan a C. Tangana con Jesús Gil tras publicar una polémica foto

C. Tangana se ha sumergido en una polémica veraniega tras publica una imagen promocionado su último single: «Yate». El cantante ha compartido una publicación en sus redes sociales en la que aparece en un yate rodeado de mujeres en bikini, algo que no ha gustado a muchos de sus seguidores (y detractores) por el tipo de mensaje que promulga.

El madrileño ha subido una fotografía en la que aparece únicamente rodeado de mujeres, algo que ha provocado un aluvión de críticas en su contra. Entre sus acompañantes se encuentran Ester Expósito, la modelo Jessica Goicoechea o la actriz Hiba Abouk, entre otras. Rostros conocidos del panorama español que tampoco se han librado de las críticas de sus seguidores, aunque el foco se ha puesto principalmente en el artista.

Las redes sociales han comparado la imagen con la de Jesús Gil en el jacuzzi durante el programa ‘Las noches de tal y tal’, que fue emitido en el verano de 1991. «Yo lo que he visto con Tangana es que le han comparado con Jesús Gil, más que una crítica se lo ha debido tomar como un objetivo aspiracional conseguido» o «Aquí podemos ver el rodaje de la nueva película de Esteso y Pajares. Ah, no perdón que es C. Tangana… hijo que caspa, ¿no?».

Yo lo que he visto con Tangana es que le han comparado con Jesus Gil, más que una crítica se lo ha debido tomar como un objetivo aspiracional conseguido — Armando el pollo (@Arma_pollo) August 14, 2021

Aquí podemos ver el rodaje de la nueva película de Esteso y Pajares. Ah, no perdón que es C. Tangana… hijo que caspa, ¿no? pic.twitter.com/hCnwrRBBzT — Antonio Mautor (@AntonioMautor) August 14, 2021

@c_tangana 8 meses después de esa entrevista sube esa foto. Parece q no prestó mucha atención en el «curso intensivo de feminismo» en los últimos años pic.twitter.com/Oz4imboZ8g — claudia de la iglesia (@claudiadela_) August 14, 2021

que todas esas mujeres ricas y tranquilitas estén en un yate posando porque quieren con c tangana no exime la foto de objetificación y sexualización de la mujer y de las consecuencias que esto tiene para cuando lo mismo ocurra con mujeres no ricas que realmente no tienen elección — clara (@erytheiablake) August 14, 2021

tio, curratelo un poco mas, que creo que eres capaz, la foto con las niñas enseñando carne, es mas vieja que el mear,

esa pose de machirulo que las tiene a puñaos es muy casposa, por mucho que ahora enseñen mas carne pic.twitter.com/QPzZv7WkMD — ??????????Toni Gutiérrez?????????? (@ToniGutiFoto) August 13, 2021

Mira, a mí me gusta mucho C. Tangana y su último disco me parece gloria, pero vaya soberana HORTERADA la canción, la performance del yate y el llamar a las máximas pibonas de España para que hagan poses imposibles en tus stories y sentirte el auténtico papi: es tan 2015 ???? — Lorena G. Maldonado (@lorenagm7) August 14, 2021

La imagen incendia las redes

La publicación ha recibido numerosos comentarios al ser interpretada como «ofensiva«, al haber utilizado solo a mujeres, y además, los internautas incidían en la postura en la que posan. «Parece que no prestó mucha atención en el curso intensivo de feminismo en los últimos años» o «Que todas esas mujeres ricas y tranquilitas estén en un yate posando porque quieren con C. Tangana, no exime a la foto de objetificación y sexualización de la mujer y de las consecuencias que esto tiene para cuando lo mismo ocurra con mujeres no ricas que realmente no tienen elección», han sido algunos de los comentarios en redes.