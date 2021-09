Connie vive una situación terrorífica en el 11×06 de ‘The Walking Dead’

La semana pasada en ‘The Walking Dead‘ acompañamos a Carol, Aaron, Lydia y Jerry hasta una destruida Hilltop, donde descubrieron que todavía quedan varios Susurradores con vida. El hallazgo nos dejaba una revelación todavía más sorprendente cuando uno de ellos confesaba que había visto a Connie salir con vida de la cueva tras el derrumbamiento, confirmando que todavía sigue con vida tal y como los espectadores ya sabíamos. Mientras tanto, Eugene, Yumiko, Princesa y Ezekiel conocían cómo es la vida en la Commonwealth, aunque eran descubiertos cuando intentaban contactar con Alexandria. Por su parte, Maggie y Negan continuaban el camino logrando encontrarse con Elijah y Gabriel a la espera de dar también con Daryl, el único superviviente de la expedición tras el ataque de los Segadores.

En el sexto episodio de la undécima y última temporada de ‘The Walking Dead’, titulado «On the Inside», que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:00 horas en FOX España, escapando de los caminantes, Connie y Virgil se esconden en una casa ocupada por misteriosas criaturas. Por su parte, tras confirmar la teoría de que su hermana está viva, Kelly sale en busca de Connie sin avisar a nadie. Además, Pope pone a prueba la lealtad de Daryl y le envía a una misión contradictoria junto a Leah y otros miembros de los Segadores.

¿De qué lado está Daryl?

Daryl con los Segadores en el 11×06 de ‘The Walking Dead’

En capítulos anteriores vimos a Daryl jugar un papel ficticio de cara a los Segadores con tal de proteger a su gente. Su agilidad mental y su estupenda interpretación le permitió recuperar la confianza de Leah y, sobre todo, ganarse la bienvenida por parte de Pope, el líder del letal grupo. Sin embargo, va a tener que seguir con su farsa si quiere mantenerse con vida y no se lo estén poniendo nada fácil. Así pues, con tal de disimular y seguir con su rol, Daryl se ve obligado a torturar a su compañero hasta el punto de cortarle un dedo para que nadie sospeche la verdadera relación que tienen. Su acción es realmente convincente, pero ahí no concluye su prueba porque Pope envía a Daryl, a Leah, a Carver y a otros Segadores a la casa que les ha indicado el secuestrado.

Sabemos que Maggie, Negan y compañía siguen en la casa a la que se han dirigido, por lo que la tensión aumenta a medida que se acercan y Daryl tienen que actuar rápido para evitar que les encuentren. Afortunadamente sus amigos se percatan de su presencia y mueven ficha antes de que den con su paradero. No obstante, los argumentos de Daryl flojean y parece que en cualquier momento van a descubrir la verdad, pero logra salir airoso mientras Maggie y el resto también escapan sin ser vistos. A su regreso a Meridian, Pope les comunica que ha conseguido toda la información que necesitaba. De nuevo vuelve a aumentar la tensión, ¿qué querrá decir con eso? ¿Qué es lo que ha averiguado?

La casa del terror

Una violenta criatura acecha a Connie en el 11×06 de ‘The Walking Dead’

Debido a la presencia de los caminantes y la violencia de algunas secuencias, ‘The Walking Dead’ es considerada por muchos como una serie de terror. Sin embargo, hasta este episodio no habíamos visto una trama tan propia del género que, aunque es bastante tópica, ha conseguido aumentar los niveles de terror de la serie. En concreto, se han inspirado en las típicas producciones ambientadas en una casa encantada para construir una historia en la que Connie y Virgil se han quedado atrapados en una mansión habitada por misteriosas criaturas. La tensión ha ido incrementándose poco a poco cuando Connie descubre una extraña presencia y que, por tanto, no están solos como creían, hasta que se desvela que el lugar está habitado por unos extraños y violentos seres que se asemejan a los caníbales y que no han dudado en atacarles ferozmente.

Hasta llegar al punto de la aparición de esos seres humanos que se han transformado en auténticos salvajes, han sabido jugar muy bien con los planos y el silencio para hacer que el visionado sea totalmente inmersivo. La única pega es la combinación con otras tramas que hace que se rompa dicha tensión, quizá el capítulo hubiese sido mucho más interesante si se hubiese centrado únicamente en esta historia. No obstante, es de agradecer el atrevimiento al incorporar una trama con un tinte mucho más oscuro de lo habitual y con la que han logrado transmitirnos a la perfección la angustia de los personajes. Además, aunque desconocemos cómo han vivido todo este tiempo que han estado juntos, han desvelado que al parecer Virgil y Connie han establecido una unión muy fuerte porque ninguno quiere abandonar al otro.

El reencuentro con Connie

Virgil y Connie en el 11×06 de ‘The Walking Dead’

Si algo sabíamos a ciencia cierta es que Kelly no iba a perder ni un solo segundo en salir a buscar a Connie en cuanto supiera que la habían visto con vida. Dicho y hecho, la joven se marcha sin decir nada a nadie, hasta que descubren su ausencia como también era de esperar. Carol, Magna y Rosita siguen sus pasos hasta alcanzarla porque después de tantas desgracias y pérdidas siguen siendo una familia unida que se va a apoyar hasta el último aliento. Tras aceptar que necesita ayuda, Kelly les muestra la libreta y les explica que encontró el campamento improvisado de Connie. Además, les revela que estaba con alguien que conocía a Michonne tal y como indican las notas que compartían.

El detalle no debe pasar desapercibido porque Virgil es el único punto de conexión que tienen con Michonne desde que esta decidió marcharse en busca de Rick y quizá pueda aportar algo más de información al respecto. No obstante, lo importante es que han sabido unir fuerzas para seguir el rastro de Connie y llegar justo a tiempo a la casa para salvarles la vida. Virgil sigue malherido, pero Connie por fin ha podido reencontrarse con Kelly y sus amigos en una emotiva secuencia cargada de arrepentimiento y disculpas. Poco a poco volvemos a tener a los protagonistas reunidos y vamos viendo cómo se van cerrando tramas de cara al desenlace de la serie.