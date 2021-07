Conoce a los 16 semifinalistas de ‘La Voz Kids’ tras una noche de intensas emociones y duras despedidas

El Último Asalto de ‘La Voz Kids’ ha finalizado y con él, descubrimos quiénes serán los 16 semifinalistas del programa. David Bisbal y Aitana, Melendi y Beret, Rosario y Rozalén y Vanesa Martín y Blas Cantó han tomar complicadísimas decisiones para quedarse con tan solo cuatro talents en sus equipos. Además, hemos despedido a los asesores tras unos programas emocionantes acompañando a los coaches.

Equipo Melendi y Beret

La inauguración del Último Asalto de ‘La Voz Kids’ ha corrido a cargo de Levi Díaz que vive con mucha emoción su paso por segunda vez en el programa, tras no haber sido elegido en las Audiciones a ciegas de la pasada edición. El joven ha interpretado la canción ‘Warrior’ de la estadounidense Demi Lovato.

El rock ha tenido en Jesús del Río, del equipo de Melendi, a su mejor representante. El joven artista ha levantado a todos de sus asientos con la mítica canción del grupo AC/DC, ‘Highway to Hell’.

El flamenco ha tenido también hueco en el equipo de Melendi. Dayron Jiménez, que fue el robado del equipo de David Bisbal, dejó atónitos a los presentes con la interpretación de ‘Reza por mí todos los días’ del inigualable Camarón.

Las grandes estrellas como Frank Sinatra no se han podido quedar fuera del Último Asalto de ‘La Voz Kids’, gracias a la espectacular interpretación de Alejandro Gutiérrez con ‘Fly me to the Moon’.

Alberto Negredo ha recuperado al gran Antonio Vega para su Último Asalto de ‘La Voz Kids’. Su interpretación de ‘El sitio de mi recreo’ ha puesto los vellos de punta a todos los presentes.

No ha podido estar mejor representado el grupo británico Pink Floyd gracias a David Cabot y su guitarra para interpretar ‘Wish you were here’. Además, nada más interpretar su canción, le ha propuesto a Melendi interpretar juntos su canción ‘Sin remitente’. ¡Revívelo!





Finalmente, tras unas vibrantes actuaciones del equipo de Melendi en el Último Asalto de ‘La Voz Kids’, los elegidos han sido Levi Díaz, Dayron Jiménez, Jesús del Río y David Cabot.





Equipo Rosario y Rozalén

Uno de los momentos más bonitos de la noche se ha vivido con la actuación del pequeño Carlos Prieto del equipo de Rosario Flores. Su interpretación de ‘Estoy tan enamorado’ de Manzanita, ha hecho encandilado a los coaches y asesores que viven con mucha emoción el Último Asalto de ‘La Voz Kids’.

Vellos de punta y emoción de los coaches al escuchar a Marta Fernández cantar. La joven artista ha interpretado una bellísima versión de ‘When I was your man’ del prestigioso cantante Bruno Mars.

El talent Jesús Montero ha emocionado y, a muchos, les ha transportado a años atrás recordando al mítico grupo español Mecano con ‘Me cuesta tanto olvidarte’. Además, después de su actuación, ha actuado con Blas Cantó, interpretando una de sus canciones, y dejando un momentazo. ¡Así han interpretado ‘Complicado’!





No ha podido faltar el cante jondo en el equipo de Rosario Flores. De la mano del talent, El Popo, ha recordado al añorado Camarón con ‘Dicen que príncipe y reyes tiene’ en una actuación arrebatadora que ha dejado impresionados a muchos de los presentes.

El ritmo de la canción y el que ha impuesto la talent Inés Thandi, ha hecho que los coaches disfrutaran de su interpretación con el tema ‘Say my name’ de Destiny’s Child.

El sabor a sur se ha mantenido gracias a la talent Nazaret Moreno, la talent robada del equipo de Vanesa Martín, con su bellísima interpretación de ‘Señora’ de Ecos del Rocío.

Dura papeleta la que han tenido que sortear tanto Rosario Flores como Rozalén para elegir qué cuatro talent pasan a la Semifinal. Tras un debate entre ellas y los demás coaches, han decidido elegir a Inés Thandi, Marta Fernández, Jesús Montero y Nazaret Moreno.





Equipo David Bisbal y Aitana

Ha empezado con un altísimo nivel el equipo dirigido por David Bisbal y Aitana gracias a la actuación de Carmen Puente de la canción de Amy Winehouse ‘Love is a losing game’.

Seguidamente, hemos vivido una actuación muy fiestera con Xoel Tarín, el talent robado del equipo de Vanesa Martín, con la reconocidísima canción ‘I feel good’ de James Brown.

Rocío Avilés ha vuelto a interpretar ‘No te pude retener’ de la coach Vanesa Martín. Además, Vanesa Martín ha cogido la guitarra y han interpretado juntas su tema cumpliendo así, el sueño de la talent. ¡Qué momento más bonito!





Lukas Urdea ha vuelto a interpretar ‘Mi princesa’ de su coach David Bisbal. El talent ha logrado superarse a sí mismo y ha hecho pasar un buen rato a los presentes que admiraban cómo ha actuado.

Manuel Ayra ha estado fantástico a la hora de interpretar ‘Si a veces hablo de ti’ de Moncho. El talent ha realizado una actuación fantástica durante el Último Asalto de ‘La Voz Kids’ e, incluso, ha logrado sacarle unas lágrimas a Aitana.

Georgia Izquierdo ha vuelto a impresionar con su interpretación de la canción ‘Proud Mary’ de Tina Turner ha levantado a todos de sus asientos gracias al ritmo que le ha logrado poner.

Finalmente, David Bisbal y Aitana han tenido que reflexionar mucho entre ellos y con los demás coaches para saber qué cuatro talent pasaban a la Semifinal. Al final, los elegidos han sido Manuel Ayra, Rocío Avilés, Carmen Puente y Lukas Urdea.





Equipo Vanesa Martín y Blas Cantó

Lola Avilés ha iniciado el Último Asalto de ‘La Voz Kids’ para el equipo de Vanesa Martín con la canción ‘Mi amante amigo’ de Rocío Jurado.

Cahaya Lovisa ha vuelto a estar a un grandísimo nivel gracias a la interpretación que ha hecho de ‘Heal the World’ de Michael Jackson. Su mensaje de mejorar el planeta ha hecho, aún más, que los coaches disfrutaran con su actuación.

Nora Fayos no ha dejado a nadie indiferente con la interpretación de ‘Idontwannabeyouanymore’ de una de las cantantes del momento, Billie Eilish.

Carla Quesada sigue pisando fuerte y, más aún, después de la brillante interpretación de ‘Love on the brain’ de Rihanna. La talent del equipo de Vanesa Martín dejó sin palabras a un Blas Cantó que ha alucinado con esta pedazo de actuación en el Último Asalto de ‘La Voz Kids’.

Javier Crespo, el robado del equipo de Melendi, ha conseguido impresionar a todos los coaches con una maravillosa interpretación de ‘All I want’ de Kodaline. Melendi y Beret se han sentido orgullosos por haber sido robados y ver brillar a su talent en el equipo de la coach malagueña.

Ferrán Amador ha conseguido seguir impresionando a todos con su canto gracias a una espectacular interpretación de ‘Creep’ de Radiohead. Una interpretación en la que ha logrado superarse a sí mismo.

Finalmente, Vanesa Martín y Blas Cantó ya han elegido quiénes serán sus cuatro semifinalistas. Así, los clasificados son Nora Fayos, Carla Quesada, Lola Avilés y Javier Crespo.





Así es el resumen de equipos tras el Último Asalto de ‘La Voz Kids’:

