Conoce a los ocho finalistas de ‘La Voz Kids’ tras una Semifinal llena del mejor pop, rock y flamenco

La Semifinal de ‘La Voz Kids’ ha llegado a su fin y ya conocemos los nombres de los ocho finalistas que se disputarán el premio a la mejor voz ‘Kids’ del país. La gala comenzaba por todo lo alto con un resumen de los cuatro equipos y una pequeña actuación de los coaches con sus semifinalistas. ¡Inolvidable!

MANUEL AYRA Y ROCÍO AVILÉS, FINALISTAS DE DAVID BISBAL

David Bisbal tomaba una de sus decisiones más complicadas al sus dos últimos nombres de decisión en su equipo: Manuel Ayra y Rocío Avilés se convertían en los finalistas de su equipo.

Manuel Ayra ha brillado con la canción ‘Tu refugio’ de Pablo Alborán en su estreno en la Semifinal. Con un imponente ‘skyline’ de fondo y su increíble voz ha logrado convencer a todos de que merece un puesto en la Gran Final.





Con la bonita canción ‘Vuelvo a verte’ de Malú, Rocío Avilés ha demostrado que se ha ganado llegar a la Gran Final. Su voz tan dulce ha encajado a la perfección con la emotiva letra y ha impresionado a todo el mundo.





Por otro lado, recordamos las grandes actuaciones de sus dos semifinalistas que no han logrado ser seleccionados: Carmen Puente se lució en el escenario cantando ‘I’ll never love again’ de Lady Gaga y Lukas Urdea emocionó a todos con su versión de ‘Mi buen amor’ de Gloria Estefan.

LOLA AVILÉS Y JAVIER CRESPO, FINALISTAS DE VANESA MARTÍN

La coach malagueña sufrió mucho al tener que decidirse por dos talents en su equipo durante la Semifinal: Lola Avilés y Javier Crespo fueron los seleccionados para ser los finalistas del ‘Team Vanesa’.

Con su impresionante voz y una puesta en escena bastante colorida jugando con efectos de vídeo e ilusiones ópticas, Lola Avilés convenció a Vanesa Martín de que ella merecía ser una de sus elecciones para la Gran Final tras cantar ‘Te espero aquí’ de Pablo López.





Javier Crespo se ganó un puesto en la Gran Final con su interpretación de ‘When we were young’ de Adele. Desde luego, consiguió emocionar a los coaches haciendo incluso que Vanesa Martín no pudiese contener las lágrimas.





Sus dos semifinalistas no seleccionadas realizaron unas actuaciones de altura en ‘La Voz Kids’. Las dos talents complicaron la decisión de la coach malagueña tras haber realizado dos impecables interpretaciones: Carla Quesada se atrevió con el gran tema ‘All I ask’ de Adele y Nora Fayos se lanzó con una versión única del tema ‘Something just like this’ de Coldplay.

Uno de los grandes momentos de la noche fue tras la actuación de Javier Crespo, Melendi, Vanesa Martín y Javier Crespo protagonizaron una actuación inolvidable al improvisar el tema ‘Caída libre’. ¡Revívelo!





JESÚS DEL RÍO Y LEVI DÍAZ, FINALISTAS DE MELENDI

El coach asturiano tomó muy en cuenta la evolución de sus dos talents de su equipo: Jesús del Río y Levi Díaz se proclamaban finalistas del ‘Team Melendi’ tras su decisión en ‘La Voz Kids’.

Desde las Audiciones a ciegas, a todo el mundo les sorprendió el espíritu rockero de Jesús del Río con tan solo 8 años. Esta vez y ya en la Semifinal, el pequeño ha querido que este mismo estilo sea el que le lleve a la Gran Final tras cantar el temazo ‘Back in black’ de AC/DC.





Levi Díaz se plantó en la Semifinal con mucha hambre de seguir progresando en el programa. Su espectacular voz ha despertado gestos de admiración por parte de los coaches durante su increíble interpretación del tema ‘Alive’ de Sia.





Las actuaciones de sus dos semifinalistas no seleccionados también serán recordadas por la gran cantidad de talento que desprendían: Dayron Jiménez sorprendió acompañado de su cuadro flamenco cantando ‘Como el agua’ de Camarón y David Cabot demostraba sus ganas de triunfar en el mundo de la música versionando el tema ‘With or without you’ de U2.

NAZARET MORENO Y JESÚS MONTERO, FINALISTAS DE ROSARIO

Rosario Flores sufrió mucho en su decisión en la Semifinal de ‘La Voz Kids’ pero finalmente, hizo caso de su corazón y eligió a sus dos finalistas de equipo: Nazaret Moreno y Jesús Montero, dos pequeños ‘monstruos’ del programa.

A pesar de tener tan solo 8 años, Nazaret Moreno no lo ha dudado y se ha atrevido con la canción de ‘Olvidé respirar’ de India Martínez. Algo que, sumado a su gran puesta en escena, ha hecho de esta actuación, un auténtico show y le ha dado el pase a la Gran Final.





Jesús Montero demostró que tiene muchas ganas de ser un gran artista y se lució durante la Semifinal con la interpretación de un tema muy conocido por todos: ‘No me doy por vencido’ de Luis Fonsi. A pesar de ser una canción con esencia propia, el pequeño talent logró ponerle su propio espíritu y ganarse un puesto en la Gran Final.





Las dos semifinalistas no seleccionadas fueron muy aplaudidas por sus dos grandes actuaciones: Marta Fernández conquistó con su voz interpretando ‘The way we were’ de Barbra Streisand e Inés Thandi se superó con su versión de ‘Make you feel my love’ de Adele.

Así es el resumen de equipos tras la Semifinal de ‘La Voz Kids’:

Equipo David Bisbal: Rocío Avilés y Manuel Ayra.

Rocío Avilés y Manuel Ayra. Equipo Rosario Flores: Jesús Montero y Nazaret Moreno (robo del equipo de Vanesa Martín).

Jesús Montero y Nazaret Moreno (robo del equipo de Vanesa Martín). Equipo Vanesa Martín: Lola Avilés y Javier Crespo (robo del equipo de Melendi).

Lola Avilés y Javier Crespo (robo del equipo de Melendi). Equipo Melendi: Jesús del Río y Levi Díaz.