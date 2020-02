Courteney Cox protagonizará ‘Shining Vale’, una comedia de terror

Courteney Cox volverá a televisión con un proyecto bastante sorprendente. La actriz de ‘Friends’ protagonizará el piloto de una comedia de terror para Starz titulada ‘Shining Vale’. La serie es una producción de Warner Bros.TV y Lionsgate TV escrita por Jeff Astrof, creador de ‘Trial & Error‘ y guionista de ‘Friends‘, y Sharon Horgan, la actriz y creadora de ‘Catastrophe‘.

Courteney Cox

Cox interpretará a Patricia «Pat» Phelps, una mujer que se muda con su familia disfuncional de la ciudad a un pequeño pueblo en el que han ocurrido terribles atrocidades. Nadie parece darse cuenta excepto Pat, que por los síntomas que sufre, está convencida de que o está deprimida o ha sido poseída.

El personaje es descrito como una ex «niña salvaje» que saltó a la fama después de escribir una novela pornográfica para mujeres. Diecisiete años después, Pat está limpia y sobria pero se siente totalmente insatisfecha. Todavía no ha escrito su segunda novela, no recuerda cuándo fue la última vez que su marido y ella mantuvieron relaciones sexuales y sus hijos adolescentes no quieren saber nada de ella. Fue una esposa fiel hasta su primer error: una aventura de quince noches con un vecino joven. En un último esfuerzo por salvar su matrimonio, se mudan de la ciudad a una gran casa antigua en los suburbios donde el mal y el humor chocan.

«Starz continúa expandiendo su lista de series de comedia originales y estamos increíblemente orgullosos de recibir en la cadena a una actriz talentosa como Courteney Cox para encabezar ‘Shining Vale'», afirma Jeffrey Hirsch, presidente y CEO de Starz. «Su éxito anterior en el género combinado con sus divertidas comedias la convierten en la actriz ideal para dar vida a Pat.»

Con la agenda completa

‘Shining Vale’ será el primer proyecto de cable premium de Cox como actriz principal, aunque se la ha podido ver como estrella invitada en ficciones como ‘Shameless‘ y ‘Web Therapy‘, ambas de Showtime. Cox, que se reunirá con sus compañeros de ‘Friends’ en un programa especial de HBO Max a finales de este año, será una de las protagonistas de un proyecto de ficción de Spectrum Originals basado en la serie documental de Netflix ‘Last Chance U’ y es productora ejecutiva de ‘Nine Months with Corteney Cox’, una docuserie de Facebook Watch.