Cristian asegura en ‘La última tentación’ que Andrea le fue infiel a Roberto con él

La convivencia en Villa Playa hizo que salieran a la luz algunos asuntos del pasado de los participantes de ‘La última tentación‘. De esta manera, durante la emisión de ‘El debate de las tentaciones‘ del 11 de octubre, los espectadores pudieron ver unas imágenes inéditas en las que Cristian Jerez aseguró que se había acostado con Andrea Gasca mientras ella estaba con Roberto de la Cruz.

Patricia Pérez, Cristian Jerez y Andrea Gasca en ‘La última tentación’

En la secuencia se vio a Andrea hablando con Patri en el jardín, hasta que aparece Cristian y las interrumpe: «Si tenéis que hablar de mí, me lo decís a la cara«, expresó el valenciano con chulería, tachándolas de cobardes. Este comentario fue respondido de inmediato por la pareja de Lester Duque: «Me acaba de decir Andrea que le pediste un pico«, aseguró, mientras su compañera involucrada ratificaba la versión.

«Te has acostado conmigo estando con Roberto. ¿Qué más da un pico?«, le reprochó Jerez, visiblemente alterado. La reacción de la catalana no se hizo esperar y cargó contra él: «Eres un mentiroso, todo el mundo lo sabe«, aseguró. Sin embargo, el participante volvió a insistir en la acusación, asegurando que tenía pruebas: «Tú le has puesto los cuernos a tu novio conmigo«, sentenció.

La defensa de Andrea

La situación se volvió cada vez más tensa cuando Jerez acusó a sus compañeras de no hablar claro: «Sois unas falsas las dos«. Para acabar con la conversación, Andrea explicó que, en el encuentro que narró su compañero, no tenía una relación con Roberto todavía: «Yo empecé con mi novio en noviembre«, afirmó. De hecho, fue todavía más clara y se sinceró sobre las infidelidades que había comentido: «Yo le puse los cuernos con Manu«, detalló la participante.