Cristian Suescun, blanco de críticas tras elegir la penalización para sus compañeros en ‘Supervivientes 2020’

La noche del martes 3 de marzo, Cuatro emitió la segunda gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘, en la que los concursantes fueron sancionados por la organización después de romper una de las reglas más importantes del reality: el hecho de que los concursantes de los dos grupos no pueden mantener conversación alguna entre ellos. Ante una necesaria penalización, el programa dejó la decisión final en manos de Cristian Suescun, dado su status como dios, quien acabó recibiendo las críticas de sus compañeros.

Cristian Suescun y sus compañeros, durante la elección de la penalización en ‘Supervivientes’

«Hay unas reglas que son sagradas y una de ellas es que no podéis hablar entre playa y playa», señaló Carlos Sobera a los concursantes, antes de que se emitiera un recopilatorio de conversaciones entre concursantes de grupos diferentes, como los casos de Hugo Sierra e Ivana Icardi y Elena Rodríguez, José Antonio Avilés y Nyno Vargas. «Tú, como dios, vas a ser el que imponga un castigo a siervos y mortales», explicó Lara Álvarez, acompañada por Cristian.

A continuación, la presentadora anunció una serie de posibles sanciones entre las que Suescun tendría que elegir dos, una para cada grupo: perder las latas, perder la lona, no pescar durante dos días, perder el kit de pesca, perder un saco y una manta y perder dos esterillas. Seis posibilidades entre las que Suescun acabó por decantarse por castigar a los siervos con perder la lona, mientras que los mortales se quedaban sin un saco y una manta, algo que no gustó a ninguno de sus compañeros. De hecho, el concursante quiso cambiar su decisión al darse cuenta, a pesar de las explicaciones previas de Lara, de que perderían dichos objetos para el resto del concurso. Algo que la presentadora señaló que no era posible, para mayor frustración del resto de supervivientes.

«Qué mala hostia»

El grupo de los mortales estalla contra Cristian en ‘Supervivientes 2020’

«Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos», soltó Ana María Aldón al conocer la decisión de Suescun, mientras que Bea Retamal comentó con sarcasmo que «se cree que va a ser dios toda la vida». «Quien ríe el último, ríe mejor», replicó por su parte José Antonio. «Les he quitado lo que menos necesitan», se defendió Cristian, que aun carente de conexión con sus compañeros, podía oír sus gritos de protesta, tal y como comunicó la propia Lara, junto a él. «Sabe perfectamente que no hay pesca. Si hubiera pensado un poco, son dos días de no pescar», criticó Fani Carbajo, como miembro del grupo de los mortales, antes de echar en cara a Cristian que «no nos quites la manta, porque sabes que con eso nos tapamos.

«Perder kit, las latas, es mucho peor de lo que he elegido», argumentó el aludido, tras lo cual Carbajo le instó a pensar, dado que «sabes que el mar está revuelto». «Te piensas que vas a ser dios todo el concurso. Coño, qué mala hostia», soltó Carbajo. «Luego lo ganáis, no pasa nada», trató de animarla Suescun, quien descubrió que él, a pesar de ser dios, también tendría una sanción por otro motivo. «No estás inmune de todo. Has robado ascuas. Tú también vas a tener una penalización. Eso está prohibido y te lo has saltado», comunicó Álvarez, tras lo cual puntualizó que «el jueves conocerás tu penalización».