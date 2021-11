Cristina y Luca desatan su pasión en ‘Secret Story’ con un beso: ¿Amor o estrategia?

Cristina Porta está a las puertas de una posible expulsión de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, nominada junto a Adara Molinero. Parece que la periodista quiere aprovechar al máximo las últimas horas que podrían quedarle en la casa. Tanto es así, que Porta se ha aplicado el lema «Carpe Diem» y ha dejado sus sentimientos fluir. De hecho, ella y Luca Onestini finalmente han dado rienda suelta a su pasión y han protagonizado un ardiente beso en el baño.

Cristina y Luca se besan en el baño de ‘Secret Story’

A medida que pasaba el tiempo, la temperatura iba subiendo en la relación de Luca y Cristina. Los concursantes se dejaron llevar por sus emociones y tuvieron un encuentro que finalizó con un intenso beso y toda una declaración de amor por parte de la periodista, quien le dijo entre suspiros: «Te quiero tanto…», algo a lo que el italiano respondió: «Yo te quiero más».

La pareja de concursantes insiste en que no quiere poner etiquetas a su relación, aunque sí que parece que lo que tienen claro es que quieren ir más allá. De hecho, el hermano de Gianmarco le propuso tener una hora sin cámaras porque asegura que está en un punto en el que le da igual lo que piensen los demás de él. Lo cierto es que, en un principio, Cristina no ha sido clara sobre si aceptaría ese encuentro o no, pero, si finalmente se salva de la expulsión, puede que los concursantes sí compartan ese momento íntimo.

Una posible estrategia ‘para ganar votos’

Donde algunos ven una bonita declaración de amor, otros ven una clara estrategia para ganar votos y que Cristina se salve de la expulsión. Está claro que la periodista y el italiano comparten algo más que una simple amistad, pero los espectadores dudan de que este «más allá» se trate simplemente de una carpeta que ambos han alimentado pero que no lleva a ninguna parte. De hecho, el público no ha podido evitar comparar este encuentro con el que protagonizaron Flor Luján y Julio El Feroz en ‘Gran Hermano 12‘, de donde fueron expulsados por no cumplir con las reglas del programa.