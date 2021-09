Crítica de ‘Los protegidos: El regreso’: Un regalo para los fans, pero que quizás no encuentran lo que esperan

«Ya no se hacen series como las de antes» es una frase que se escucha muy a menudo. Se puede estar de acuerdo o no (o estar a medias), pero lo que está claro es que hay una gran demanda de aquella ficción de hace unos años, que aunque llegaron a su final, ahora están de vuelta. De esta manera, estamos viviendo una época en la que se ha creado un nuevo género: el de la nostalgia. El mayor atractivo que tienen estos renaceres es volver a encontrarnos con quienes nos acompañaron hace años, con quienes nos sentíamos bien cada semana y de quienes llegamos a conocer todos sus secretos. De repente, una serie se acaba y les perdemos la vista. Pues ahora es el momento de saber qué fue de ellos y abrazarlos de nuevo.

Culebra, Lucía, Lucas y Sandra, en ‘Los protegidos: El regreso’

Pero esto siempre es un arma de doble filo. Las series que tanto nos gustaron las tenemos idealizadas, nosotros mismos hemos cambiado, y es posible que al ver estos regresos no encontremos lo que llevábamos años esperando. Sin ir más lejos, en el imaginario de todos los fans de ‘Los protegidos‘, Sandra y Culebra llevan juntos estos ocho años desde que acabó la serie original. Sin embargo, al lanzar el tráiler desvelando que no están juntos y que ella tiene una hija que no es de él, los espectadores mostraron su decepción en las redes sociales.

Un regreso con muchas incógnitas sobre los personajes

Esto no va a quedar así. Evidentemente, si se recupera un proyecto así, es para satisfacer a los fans de la serie. Además, el equipo creativo ha prometido muchas sorpresas y muchos giros en lo que está por llegar, por lo que seguro que arrancan en este punto para que todo vaya a más y a mejor. Se empezará a desvelar el 19 de septiembre, cuando se estrene el primer capítulo en Atresplayer Premium (para el resto habrá que esperar un poco). Ahora vivirán en reencuentro de todos ellos, que han cambiado mucho desde la última vez que los vimos, no solo físicamente sino también en su forma de ser. Por ejemplo, Lucía y Carlitos (ahora Carlos) no tienen nada que ver a los que recordábamos, siendo ahora más serios, introvertidos y, aparentemente, más tristes. ¿Por qué? ¿Tanto daño les ha hecho tener poderes? Parece que sí.

La idea de que la familia Castillo tiene que volver a unirse para hacer frente unidos a un nuevo ataque es muy atractiva. Y más aún cuando descubrimos que afecta directamente a uno de los miembros que ya conocemos: la hija de Sandra ha sido secuestrada justo el día que descubre que también tiene poderes. La historia se repite, pues nos recuerda al inicio original en el que raptan a la hija de Jimena (ausente en este reencuento) por tener poderes. Ahora, todos a una, volverán a ser una familia para encontrar dónde está la niña. ¿Será el final de este regreso el definitivo o está la puerta abierta a continuar? Por ahora se acaba. No habrá más. Pero visto lo visto, nunca se sabe y quizás en unos años vuelven con una nueva misión.

Una temporada oscura… hasta que llega Rosa Ruano

Rosa Ruano (Gracia Olayo), en ‘Los protegidos: El regreso’

Este regreso es mucho más maduro. Es más serio. Más oscuro. ‘Los protegidos’ se caracterizaba en su día por su mezcla entre comedia y misterio, pero en esta vuelta parece que se han olvidado de lo primero para embarcarse de lleno en lo segundo. Está bien la apuesta, pero se echa de menos la parte más amena, más distendida de ficción familiar. Eso se cura cuando aparece Rosa Ruano, que se hace de rogar en la primera entrega pero llega aportando el humor que la serie llevaba reclamando desde el minuto cero. Con ella, sí. Rosa Ruano es imprescindible en el regreso de ‘Los protegidos’ para que sea tal y como la recordábamos. ¿Sí o no?

Una trama que no se anda por las ramas

Es cierto que cuando vuelve una serie, al iniciar una nueva etapa, puede ganar nuevos espectadores que no vieron la original. De hecho, en la presentación de ‘Los protegidos: El regreso’ se anunció que cualquiera que no haya visto nada de la serie antes puede ver ahora este regreso. Seguramente alguien habrá, pero en este caso en concreto no tiene pinta de que vaya a ser así. Esto es un regalo para los fans y es poco probable que quien no viese esta ficción en su día se asome ahora a la plataforma a ver estos cuatro episodios.

Sí, habéis leído bien: cuatro episodios. Este regreso no es con intención de hacer capítulos y capítulos; temporadas y temporadas. La historia con la que vuelven estos personajes es muy concreta y está creada para que dure esto. Es de aplaudir que los grandes grupos mediáticos, gracias a explorar nuevos canales más allá de la televisión lineal, ya no se vean obligados a alargar las tramas o ceñirse a hacer 13 entregas por temporada. A muchos, este regreso sea de 4 capítulos, les sabrá a poco, pero tendrán la seguridad de que se ha contado una historia digna en el tiempo exacto que necesita.

Ficha técnica

‘Los protegidos: El regreso’ es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y Boomerang TV. Montse García, Curro Novallas, Jorge Redondo y Teddy Villalba son los productores ejecutivos de la serie, con guion de Carlos García Miranda y Curro Serrano y dirección de José María Caro y Curro Novallas. El reparto principal está formado por Antonio Garrido (Mario), Ana Fernández (Sandra), Luis Fernández (Culebra), Daniel Avilés (Carlitos), Mario Marzo (Lucas) y Maggie García (Lucía) que se incorpora en sustitución de Priscilla Delgado. También vuelven a la serie Gracia Olayo, Óscar Ladoire y Javier Mendo, y se incorporan Maripaz Sagayo, Carlotta Cosials, Eduardo Lloveras y Cosette Silguero..