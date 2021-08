Crítica ‘Solo asesinatos en el edificio’, un divertido whodunnit al que te querrás mudar

‘Solo asesinatos en el edificio‘ observa el crimen desde una perspectiva desternillante y reconfortante. Quizá esto suene contradictorio, ya que esos dos calificativos no casan a primera vista con algo tan lúgubre como la sustracción de una vida, pero la serie de Hulu, que llega a España etiquetada como Star Original, se las apaña para encontrar el sentido del humor en medio de una inusual investigación.

Tan acostumbrados como estamos a títulos como ‘The Sinner‘ o ‘Mindhunter‘, que excavan hasta alcanzar los rincones más inhóspitos de la psique humana, se agradece la irrupción de una apuesta como ‘Solo asesinatos en el edificio’, capaz de dibujar ante nosotros un intrincado crimen sirviéndose de un repertorio de utensilios más propios de la comedia. No es ninguna casualidad que uno de los creadores y protagonistas de la serie sea todo un veterano del género, Steve Martin, que ha trabajado a cuatro manos con John Hoffman (‘Looking‘) para desarrollar esta comedia criminal tan atractiva e intergeneracional.

En esas dos vertientes, la humorística y la criminal, la producción distribuida por Disney+ se muestra plenamente consciente de la fiebre del true crime en la que nos encontramos inmersos. Tanto es así que los protagonistas de la serie, tres vecinos de un exclusivo bloque residencial del Upper West Side, pertenecen a ese grupo de devotos de los podcasts dedicados a crímenes reales. A pesar de esa coincidencia, los personajes encarnados por Martin, Selena Gomez y Martin Short nunca han cruzado más que alguna palabra en el ascensor, pero todo cambia cuando alguien aparece muerto en su edificio.

Los indicios apuntan a que el joven, encontrado sobre un charco de sangre, se ha suicidado, así que la policía no tarda en llegar a esa conclusión y cerrar el caso. No obstante, Mabel (Gomez), Oliver (Short) y Charles (Martin) han consumido suficientes thrillers como para saber que algo no encaja, así que deciden investigar y documentar sus avances en un podcast. Así se crea un juego muy apetecible con el espectador, al que la ficción invita a avanzar en este proceso junto a los variopintos protagonistas, quienes también ocultan secretos que merece la pena ir desenmarañando.

¿Conoces a tus vecinos?

Uno de los primeros pasos de estos improvisados detectives es elaborar una lista de sospechosos, de la cual ir descartando los nombres de los vecinos que no pudieran cometer tal crimen. A medida que avanzan en sus pesquisas, las pruebas apuntan en diferentes direcciones, diseñando un misterio lo suficientemente enrevesado y bien expuesto como para que el salto de un episodio a otro sea irresistible. Aun así, el desarrollo de este enigma no tiene nada de extraordinario, pero sí que se hace fuerte en su sencillez, la cual no está reñida con un cierto grado de experimentación, y en ningún momento se siente ni demasiado previsible ni exageradamente intrincado.

En cambio, donde sí destaca ‘Solo asesinatos en el edificio’ es en la implantación del humor, que se enraíza con los componentes de suspense para hacerse imprescindible. Sin escapar del drama cuando este se hace necesario para entablar un estrecho vínculo con los protagonistas y la víctima, la serie engrasa sus constantes giros con agradables dosis de comedia, brindadas por un trío protagonista con una gran química. La brecha generacional que separa a Selena Gomez de Steve Martin y Martin Short no supone una losa que reste credibilidad a sus interacciones, sino todo lo contrario, ya que buena parte del encanto de la ficción nace del intento de entendimiento entre personajes aparentemente tan diferentes.

Podcasts por la espalda

En definitiva, ‘Solo asesinatos en el edificio’ encaja de forma muy meritoria géneros que suelen mantenerse separados, aunque en su propio medio ‘Killing Eve‘ haya jugueteado con ese matrimonio desde una perspectiva algo más dramática. En todo caso, la serie de Hulu se acerca más al espíritu de las películas clásicas de los Estudios Ealing, así como a la más reciente «Puñales por la espalda«, con la que comparte tanto su maravillosa vitalidad como su surtido abanico de personajes y momentos memorables, resultando en un emocionante whodunnit que no deberías pasar por alto.