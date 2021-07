Críticas a ‘El programa del verano’ por su análisis del asesinato de Samuel

El asesinato de Samuel a manos de un grupo de jóvenes por su orientación sexual en A Coruña ha provocado que buena parte de la sociedad española se levantase contra estos hechos. Las protestas a lo largo y ancho del país tuvieron cabida en ‘El programa del verano‘, pero su manera de analizar la situación ha despertado críticas en Twitter por los comentarios de sus colaboradores y presentadora.

Patricia Pardo en ‘El programa del verano’

El blanco de los comentarios negativos residía en la manera de clasificar el delito: «Es una verdadera atrocidad lo que ha sucedido», comenzó exponiendo Patricia Pardo. «La policía trata de averiguar, ente otras cosas, cuál podría ser el móvil. De momento, no podemos calificarlo como crimen homófobo«, continuó diciendo la presentadora. Precisamente, estas palabras fueron las que indignaron a muchos espectadores.

Cabe destacar que desde el mismo programa se informó que todavía no se había podido demostrar ese agravante de odio, puesto que el en el atestado policial que recoge la primera declaración de la principal testigo «no consta ni la palabra ‘maricón’ ni ningún término homófobo«, según avanzó Cruz Morcillo. No obstante, algunos usuarios de Twitter ha cargado contundentemente contra el espacio: «Con la venda en los ojos para lo que le interesa».

Otra tibia que no considera el asesinato como homófobo. @PatriPardo en @elprogramadear con la venda en los ojos para lo que le interesa: cero unidades de sorpresa pic.twitter.com/Xo4Xzpob6x — Otto Más ???? (@Otto_Mas) July 6, 2021

Todo esto teniendo en su poder el testimonio de su amiga, a pie de asesinato, contando como le vejaban mientras lo mataban. Esto es de locos, de verdad. Lo intento pero no lo entiendo. ???????????? — Fernando Ballesteros (@BallesterosTV) July 6, 2021

Cuando a una persona LA ASESINAN al grito de «maricón de mierda» ES QUE HAY HOMOFOBIA en el ataque. Punto. No hay más. No existe debate. No hay que buscar ni excusas en la cocaina ni explicación en la pluma del chaval. Coño ya con la inmundicia televisiva…. — Miguel Ángel (@Miguel_R_Lopez) July 6, 2021

El tertuliano ha dicho que el motivo ha sido una grabación…es como justificar la violencia de género diciendo que la mujer provocó al marido. — Daniel Blanco Varo (@DBlancoVaro) July 6, 2021

Contaron también con el testimonio de los testigos

En torno a las 11h00 de la mañana del martes 6 de julio, ‘El programa del verano’ contó en directo con el testimonio de algunas de las personas que presenciaron los terribles hechos. Ellos mismos fueron las personas que relataron las vejaciones y los insultos que le estaban propinando a Samuel mientras estaba tumbado en el suelo.