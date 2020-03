Críticas a Pablo Motos por sus palabras sobre el coronavirus: ‘Es peor que una gripe, hay gente que muere’

Cuando parece que los bulos se propagan con más rapidez que los datos y que la propia enfermedad, Pablo Motos se ha propuesto arrojar algo de luz sobre el coronavirus aprovechando la visita de José Ramón de la Morena a ‘El hormiguero‘. Sin embargo, las explicaciones del presentador no han convencido a casi nadie, recibiendo un aluvión de críticas a través de redes sociales por propagar la histeria colectiva en horario de máxima audiencia.

Pablo Motos habla sobre el coronavirus en ‘El hormiguero’

Para empezar, Motos profundizó en el origen del virus: «Hay que revisar el concepto que tenemos de nosotros mismos y el que tenemos de los chinos de que son descuidados. A ver si va a ser al revés«. De la Morena contestó sorprendido: «Yo pensaba que ellos eran muy cochinotes y que nos habían mandado eso para acá». Además, el locutor afirmó que al principio «sospechaba de Trump». «Claro, es tan malo que le cabe todo», reflexionó Motos.

El presentador se interesó por las posibles consecuencias del virus en el mundo del fútbol. «Que empiecen a aplazar partidos, hacerlos a puerta cerrada… No creo. ¿Por qué con el coronavirus y no con la gripe?», se preguntó De la Morena. Motos decidió entonces dar un speech sobre la enfermedad, seguro de que «hay mucha información mala, ahora más que nunca«.

«Es una enfermedad nueva, con lo cual hay un montón de cosas que todavía no se saben, aunque sea inquietante. Le puede ir bien el calor y puede ser que en primavera se muera, pero también se podría complicar y no es ninguna broma, no es una gripe«, aseguró Motos. «El doctor Pablo, me estás dejando acojonado», reconocía el invitado.

«No es bueno tomar cocaína para curarlo»

Fijándose en los datos, Motos aseguró que «el 80% se recupera sin ningún tratamiento especial, pero una de cada 6 personas desarrolla la enfermedad de forma grave». Después recordó las recomendaciones sanitarias: «Higiene a tope, lavarse las manos frecuentemente, no tocarse la cara y si estás con una persona infectada guardar un metro de distancia».

Sembrando el alarmismo, se puso en «el peor escenario«, que según Motos «aunque sea desagradable decirlo, es que se convierta en una pandemia». «Se ha dicho mucha mentira: no la transmiten los mosquitos, las mascotas, no es bueno tomar cocaína para quitarse el coronavirus, el orín tampoco lo cura… Se ha dicho mucha gilipollez. En la página de la OMS está todo, dejaros de vídeos de YouTube y de historias extrañas. No es una broma, es peor que un gripe. Hay gente que se muere«, zanjó el presentador.

Lo que me faltaba, Pablo Motos haciendo de médico hablando del #coronavirus en #DeLaMorenaEH — M ???? (@casasola_89) March 2, 2020

para ti la definición de pandemia señor Pablo motos , que parece que no te has enterado muy bien 🙂 #DeLaMorenaEH pic.twitter.com/MZJgRwXDaK — tabú ????|| (@bledrum0) March 2, 2020

Indignada estoy con lo de Pablo Motos hablando del coronavirus en el Hormiguero.

La desinformación usada en la televisión es la peor combinación. Vaya tela — Elisa Cachele (@Elisa_He15) March 2, 2020

Señor Pablo Motos la gripe tampoco es una broma, mueren casi 1 Millón de personas al año. El coronavirus es menos mortal que una gripe Si se informa, infórmese bien. Escuche a Fernando Simón que le hace falta #DeLaMorenaEH — Alejandro Pr Rv (@Ale_PRSmile) March 2, 2020

#DeLaMorenaEH Olé los cojonazos de Pablo Motos. Aquí, el muy listo diciendo que la gente se muere del Coronavirus. Los siete mil muertos en ESPAÑA el año pasado por gripe común ahora son no-muertos… Tremendo De La Morena, pedazo zasca le ha pegado… — Mr. Scrooge (@puesasiestamos) March 2, 2020

Pablo Motos diciendo que lo del coronavirus no es una broma, que hay gente que se muere, que no es una gripe.

Es que de la gripe nunca se ha muerto nadie. — I (@TimRiggins____) March 2, 2020

El «doctor» Pablo Motos alarmando aprovechando su repercusión mediática. Muy peligroso. #DeLaMorenaEH — Veritas Nunquam Perit (@PeritNunquam) March 2, 2020