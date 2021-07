Críticas al posado de Terelu Campos y Carmen Borrego: Sentencian a ‘Sálvame’ y Olga Moreno

A falta del tradicional posado veraniego de Ana Obregón, las hijas de María Teresa Campos han sido las encargadas de protagonizar una portada en la revista Lecturas luciendo palmito. Acompañando las polémicas fotografías del reportaje, Terelu Campos se ha encargado de hacerle una entrevista a su hermana Carmen Borrego, tocando temas muy incómodos para ambas.

La primera persona que ha sido azotada por Carmen Borrego ha sido Olga Moreno. «En Honduras, Olga ha tenido momentos que me han parecido indecentes. Como madre me da vergüenza. Debe dejar de vender a los hijos de los demás. No empatiza con el dolor y el sufrimiento de otra madre», explicaba la televisiva, cargando sin piedad contra la mujer de Antonio David Flores.

Portada Lecturas con Terelu Campos y Carmen BorregoLecturas

Terelu Campos no pudo evitar preguntarle a su hermana por su relación con ‘Sálvame‘ tras todas las pullas que se han lanzado. «Sálvame’ me ha hecho mucho más daño desde fuera que desde dentro. Cuando me fui es cuando empezaron a difamarme, a cuestionarme como madre, que es lo que me hizo tocar fondo. Se me ha cuestionado como profesional, se ha dicho que no llegaba a mi trabajo por la mala vida que llevaba. Mis compañeros saben que de los equipos he hecho familia. ¿Qué hay gente a la que le caigo mal? Es evidente«, explicaba Borrego, sentenciando al programa.

No obstante, la opinión de Carmen Borrego sobre ‘Sábado deluxe‘ es totalmente diferente e incluso asegura arrepentirse de haberse ido. Siguiendo con el mundo ‘Sálvame’, la hermana mayor lanzó un dardazo directo a Lydia Lozano, tachándola de cobarde ante los nuevos fichajes. «Con los años que lleva y lo profesional que es, es la que más se asusta cuando llega alguien. No lo entiendo, tiene más que ganado su puesto», añadía la televisiva.

Por hablar de Mila

En la charla entre hermana, Terelu Campos también confesó que estaba pasando por un mal momento a nivel personal. «Lo mejor que he hecho es ir al psicólogo tras la marcha de Mila, toqué fondo«, se sinceraba. El hecho de que hablase de Mila Ximénez fue uno de los motivos principales por los que Kiko Hernández puso el grito en el cielo y criticó a su excompañera de trabajo. «Es innecesario, improcedente y de mal gusto», opinaba el de ‘Sálvame’.

¿Demasiado Photoshop?

En redes sociales, además de señalar también las declaraciones de las hermanas Campos, se ha criticado sobremanera las fotografías del reportaje. ¿El motivo? El excesivo uso del retoque fotográfico en todas y cada una de ellas y la elección de las imágenes para la portada. En el caso de Carmen Borrego, han señalado que los brazos de la televisiva se veían mucho más finos y firmes de lo que son en realidad.

Decidle a Terelu que ya puede respirar — endurance (@alber_paco) July 21, 2021

Para quitarnos los complejos al resto, me viene bien. Estéticamente dejan mucho que desear, las declaraciones son asquerosas. Muy vistas, muy pesadas. — @anaisdenin3 (@anaisdenin3) July 21, 2021

Por favor, me produce vergüenza ajena, para ésto han quedado??? De verdad retiraros ya con un poquito de dignidad todas las Campos, la próxima semana quién será María Teresa para facturar??? — Maribel Ramgar (@maribelypunto26) July 21, 2021

Hay un poco de portada en el Photoshop ???????? — ?????N??????????????????????? (@olivia1920) July 21, 2021

Cutre es la palabra que define el reportaje — Son222 (@Son222Sonia) July 21, 2021

Pero es necesario q las hermanísimas hagan ese ridículo espantoso????? — ????SV TONGO??????????????????????????? (@hassinger_ena) July 21, 2021

Mucho photoshop poca dignidad y entrevistas entre ellas de interés ZERO?????????????? — Vili (@viliviolet5) July 21, 2021

Yo quiero que me saquen las fotos los de Lecturas. Te dejan estupenda y con 20 kilos menos! — Patito! ???????????????????????????????????? (@patobike77) July 21, 2021

«Hay un poco de portada en el Photoshop«, señalaba otro usuario de las redes sociales. «Para quitarnos los complejos al resto, me viene bien. Estéticamente dejan mucho que desear, las declaraciones son asquerosas. Muy vistas, muy pesadas», escribía otro de ellos. «Compañeros, vamos a disfrutarlo y a dar juego de este posado, pero vamos a hacerlo con cariño«, pedía encarecidamente Terelu Campos en la revista, intentando evitar comentarios como los referidos anteriormente, sin demasiado éxito.