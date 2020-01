Cruce de reproches entre Andrea e Ismael en ‘La isla de las tentaciones’: ‘No está en situación de juzgarme’

*En elaboración

Durante la emisión del jueves 30 de enero de ‘La isla de las tentaciones‘, los participantes comenzaron a encarar la recta final de la edición, para lo que se les brindó la oportunidad de mandar un mensaje a sus respectivas parejas si así lo deseaban. Una ocasión en la que Ismael Nicolás y Andrea Gasca intercambiaron mensajes cargados de reproches, después de que el primero se hubiera besado con Andrea, una de las solteras, por primera vez y la segunda hubiera pasado una ardiente noche de sexo junto a Óscar.

Andrea e Ismael durante el visionado de sus mensajes en ‘La isla de las tentaciones’

«Tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo, por su parte, me siento traicionada», declaró Andrea. Gasca añadió que «tengo cosas que explicarle, pero él también tiene muchas cosas que explicarme a mí», antes de ver el mensaje de su pareja, momento en el que se mostró muy nerviosa y emocionada. «No sé si me alegra o prefería no ver nada», reconoció la participante. «Tengo muchas ganas de verte cara a cara, de aclarar todas las dudas que me han generado las imágenes que he visto sobre ti», comenzó Ismael en su vídeo.