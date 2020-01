Cuando Susana era la soltera que rompía parejas en ‘GH 14’, mucho antes de ‘La isla de las tentaciones’

Quién le iba a decir a la joven Susana de 23 años que, cuando entrase en ‘GH 14‘, se interpondría en la relación de otro concursante, conocería al que sería su novio durante seis años, acabaría entrando en otro reality tiempo después y, entonces, sería su propia la relación la que estaría en peligro por culpa de terceras personas. La vida da muchas vueltas y la murciana está experimentando un cambio de rol en ‘La isla de las tentaciones‘: de conquistadora a víctima de una posible infidelidad.

Era el año 2013 cuando Telecinco emitía ‘GH 14’, donde Susana se fijó desde el principio en Danny, un DJ almeriense de 31 años. La química entre ellos parecía explosiva y no dudaban en regalarse caricias y gestos de cariño, pero nunca llegó a pasar nada por un sencillo detalle: el concursante tenía una novia fuera, Eva, desde hacía años. Poco a poco los amaneceres en la misma cama tornaron en rutina y Susana, conocedora de la existencia de Eva, confesaba sus verdaderos sentimientos: «Me estoy quedando pillada por Danny».

Susana y Danny eran inseparables en ‘GH 14’

Lo que empezó siendo una relación de «hermanita pequeña» pronto derivó en «me hubiera gustado haber entrado a ‘GH’ sin novia» y en «si yo me enrollara con una chica aquí, me daría cuenta de que mi novia no es la mujer de mi vida». Apenas 35 días fueron suficientes para pasar de no conocerse en absoluto a que Susana afirmase que, si se hubiesen cruzado antes, «serías mi marido». Los lazos se estrechaban mientras en el exterior despertaban los celos de Eva.

Zeppelin TV no dudaba en aprovechar esta trama aparentemente real y Eva entraba en la casa al mes de concurso para poner orden en su relación. En su reencuentro con Danny no disimulaba su enfado y, entre lágrimas, admitía que había sufrido mucho viendo las imágenes de su novio con Susana. «No creo que me quieras tanto como te quiero yo a ti», le espetaba. Ambos tenían la oportunidad de convivir juntos y arreglar su situación con una condición: la auxiliar de enfermería tenía que fingir ser Ana y no conocer a ninguno de los habitantes.

Eva entra en ‘GH 14’

Los pocos días que Eva permaneció en la casa no sirvieron para que las heridas cicatrizasen y la joven continuó reprochando a Danny su actitud con frases como «tengo un ataque de cuernos que no puedo con ellos». Obligado a disimular para no ser descubiertos, el DJ mantenía su actitud cariñosa con Susana e incluso dormía con ella a escasos metros de su novia. Sus compañeros eran conscientes del morbo que estaría despertando su acercamiento fuera en el exterior y, por este motivo, enseguida sospecharon que detrás de Ana se escondía la novia de Danny.

La relación de Susana y Danny provocaba el sufrimiento de Eva, novia del DJ

Descubierta, perdía la oportunidad de convertirse en concursantes y abandonaba Guadalix de la Sierra. En su despedida ya no debía disimular y ni siquiera dirigía la mirada a Susana, evidenciando su rencor hacia la murciana, mientras daba una orden clara a su novio: «No te acerques a ella». La expulsión provocaba la ira de Danny, que arremetía contra su «hermanita pequeña»: «Si te tengo que utilizar te voy a utilizar. Para mí, mi novia es mil veces más importante que tú». Entre lágrimas, la joven se defendía diciendo que siempre sospechó que Ana era Eva y que no había dicho nada para no perjudicarlos, si bien esto no le impidió compartir cama con Danny.

Aunque su relación parecía restaurada, Eva no olvidaba su dolor ya fuera de la casa. «Me sigue doliendo ver a Danny con Susana», afirmaba, aunque el DJ había cambiado radicalmente. La por entonces estudiante de ADE trataba de arreglar su amistad y le pedía encontrar un punto intermedio a Danny, a lo que él respondía «me gusta hablar contigo, pero tuve que cortar de golpe porque era obligatorio«. «Lo único que quiero es salir de aquí, que ella esté bien y seguir con nuestra relación», añadía.

Un abrupto final: se destapa el engaño

Sus deseos se hicieron realidad y tan solo permaneció separado de Eva durante una semana. La tormentosa historia entre Susana y Danny encontró un precipitado final cuando ‘GH’ decidió expulsar de forma disciplinaria al concursante. El programa encontró pruebas más que evidentes de que esta historia había sido tejida desde antes del estreno y que el DJ entraba en la casa con el fin de provocar una trama de celos que su novia también pudiese aprovechar no con uno, sino con dos posados en Interviú. Sin apenas dejarles hablar, Mercedes Milá les cantaba las cuarenta y los vetaba del concurso para siempre.

Susana, hundida tras la expulsión de Eva

Lo que pasó después es de sobra conocido por los fans del formato: Gonzalo entraba con su hermano gemelo Carlos justo cuando Eva era expulsada y, semanas después, conquistaba a la que se acabaría coronando como ganadora de ‘GH 14’. Tras el reality, Susana decidía mudarse a Sevilla para iniciar una vida en pareja que, contra todo pronóstico, se prolongaba durante más de seis años, hasta el inicio de ‘La isla de las tentaciones’. Ahí estamos viendo a una Susana más comedida, más tímida y reservada, que reconoce que su noviazgo ha entrado en la rutina pero quiere recuperar la chispa del principio.

Sin embargo, en el programa de Mónica Naranjo va a tener que hacer frente a un grupo de solteras que, como a ella en ‘GH 14’, no les importa que Gonzalo tenga novia. Katerina ya ha expresado su interés por el pelirrojo y parece recíproco. Para más señas, cuando Susana tonteaba con Danny en Guadalix de la Sierra él llegó a vaticinar que se darían una oportunidad cuando ella tuviese 29 años, es decir, ahora. ¿Cumplirán el pronóstico?