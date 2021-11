Cynthia desvela su secreto en ‘Secret Story’: «Salí con un jugador del Real Madrid»

El domingo 14 de noviembre, ‘Secret Story: La noche de los secretos‘ alcanzó su décima cita semanal, en la que Jordi González recibió por primera vez en plató a Cynthia Martínez tras su expulsión hace apenas unos días. Por ello, el programa le dio la oportunidad de desvelar el secreto con el que había entrado al reality: «tuve una relación con un jugador del Real Madrid».

Jordi González habla con Cynthia Martínez sobre su su secreto en ‘Secret Story’

«Lo he tenido guardado hasta la expulsión, lo he protegido nueve semanas, que la gente estaba muy despistada», recalcó una orgullosa y sonriente Martínez, una vez que su secreto salió a la luz ante la audiencia, mientras que sus compañeros ya no podrían estar al tanto del mismo, al menos, por el momento. «Fue hace bastantes años, yo tendría veinticinco o veintiséis años», desveló la concursante, lo que situaba dicha relación una década atrás en el tiempo.

La madrileña desveló que «fue una relación de dos o tres meses», momento en el que Cristina Tárrega manifestó que había sido muy extraño «que no saliera a la luz, con la de paparazzis que tienen». Asimismo, cuando Alonso Caparrós fue a dejar caer el posible nombre del jugador con el que Martínez salió hace años, la concursante dejó boquiabierta a González al asegurar que no desvelaría su nombre. El colaborador afirmó que se trataría «presuntamente, de Cristiano Ronaldo», sospechas que la aludida declaró que «era otro de mis secretos», con humor, antes de dejar claro que «no es Cristiano Ronaldo» a quien se refería su secreto.

¡Este es el secreto de Cynthia! ¿Os lo esperabais? #SecretNoche10 pic.twitter.com/fIzcqUGgwP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 15, 2021

«Nunca me ha gustado hablar de la vida privada»

Ante el bombazo, Tárrega planteó el «si con lo de Canales Rivera te faltó tiempo para contárnoslo, ¿cómo puedes haber perdido la oportunidad de contar que has tenido una relación con un jugador del Real Madrid?». «He vivido muchísimos años en Madrid, he conocido a muchísima gente, muchos famosos, y he tenido muchas oportunidades de hablar de cualquier persona muchísimas veces, pero no lo he hecho«, se defendió Martínez, tras lo cual afirmaba que «nunca me ha gustado hablar de esa vida privada ni de nadie famoso». «Con Canales fue una serie de circunstancias en las que tuve que ir a defenderme», concluyó la madrileña, ante un desilusionado González. «¿Me prometes que no lo vas a contar en ningún otro programa de televisión?», quiso saber el presentador, recibiendo el «sí» de la concursante quien, no obstante, desveló que el nombre del jugador «empieza por A».