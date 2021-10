Cynthia Martínez y Adara Molinero, concursantes salvadas en ‘Secret Story’

‘Secret Story: La casa de los secretos‘ celebró una nueva gala a cargo de Jordi González en la noche del domingo 10 de octubre, con seis nominados en manos de la audiencia: Luca Onestini, Cristina Porta, Adara Molinero, Emmy Russ, Cynthia Martínez y José Antonio Canales Rivera. Por esa razón, la organización del programa optó por salvar a los dos menos votados por el público, que resultaron ser Martínez y Molinero.

Los seis nominados de ‘Secret Story’ antes de conocer la salvación de Cynthia Martínez y Molinero

El programa mostró los porcentajes de los seis nominados, con los votos en contra repartidos en 6,2%, 40,9%,14,3%, 3,7%, 15,8% y 19,1%, antes de que González comunicara que Martínez era la primera afortunada de la noche. «Gracias a todos, no me lo puedo creer», confesaba la madrileña, emocionada. «Estaba de bajón por cómo salí otra vez nominada. No era mi intención que se viera lo que se vio. Sé que está mal y acepté la nominación, pero me sentía mal por defraudar a la gente«, añadió la concursante, en referencia a su nominación disciplinaria, después de que intercambiara su bola con Canales Rivera, de cara al juego de la inmunidad.

«Pedí disculpas y es un chute adrenalina. Me hace seguir con ganas», concluyó Martínez, agradecida. Minutos más tarde, González tuvo la oportunidad de anunciar la segunda salvación de la noche, que resultó ser Molinero. Una decisión por parte del público que dejó a cuadros a la ganadora de ‘GH VIP 7‘: «¡qué fuerte! ¡Muchas gracias!». «No me lo esperaba para nada», confesaba además la concursante, quien recibió un abrazo de enhorabuena de Porta y Onestini. De hecho, Molinero reconoció que, al ver los porcentajes en el arranque de la gala, había apostado por que el más elevado de todos era el que le correspondía, aunque tras su salvación, ni ella ni sus compañeros nominados se atrevieron a lanzar apuestas sobre a quien le podía pertenecer.

¡¡Adara es la segunda salvada de la noche!! ¿Creíais que sería ella? #SecretNoche5 pic.twitter.com/lSh3gWTFmm — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 10, 2021

Una lucha a cuatro

La salvación de las dos madrileñas dejó una nueva batalla por la expulsión entre Onestini, Porta, Russ y Canales Rivera. El primero fue nominado directamente por Fiama Rodríguez, un privilegio que obtuvo al ser la cuarta expulsada de la edición, mientras que el cuarto fue nominado disciplinariamente por su movimiento con Martínez en el juego de la inmunidad. Sin embargo, dado que el programa lleva algunas semanas apostando por mantener un duelo final de cara a las galas de los jueves, es probable que, en la cita con Carlos Sobera del martes 12 de octubre, la organización opte por salvar a otros dos nominados, con el fin de dejar un emocionante duelo final.