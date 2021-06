Dani, octavo aspirante expulsado de ‘Masterchef 9’

El martes 8 de junio, ‘MasterChef 9‘ celebró una nueva gala en La 1, en la que los aspirantes pudieron celebrar con Carlos Maldonado que sea el primer concursante del formato, en todo el mundo, en obtener una estrella Michelín. El programa también recibió al chef Toño Pérez, Patricia Schmidt y Ainhoa Arteta, exoncursante de la quinta edición de ‘MasterChef Celebrity‘. Una gala que, tras las habituales pruebas culinarias, despidió a Dani, como nuevo aspirante expulsado.

Los concursantes de ‘Masterchef 9’ tras la prueba grupal del programa 8

La gala arrancó con una prueba en la que los aspirantes debían presentar un menú completo, destinado para disfrutarse en un tren, compuesto de entrante, plato principal y postre. La prueba concluyó situando a María y Fran como los mejores aspirantes: mientras que la castellano-manchega fue elogiada por su apuesta «rica, pero con falta de refinamiento», su compañero recibió aplausos de los jueces por presentar un menú «realista y bien trabajado». Una deliberación por la que el aspirante obtuvo el pin de la inmunidad, gracias a sus «tres platos perfectos para viajar en tren».

Para la prueba grupal, el equipo del formato se trasladó a Talavera de la Reina, donde compitieron en el restaurante de Maldonado para elaborar, por equipos, cien menús solidarios con elaboraciones de su restaurante. Para ello, María se situó al frente de un equipo formado por Meri, Dani, Arnau y Toni; mientras que Jiaping fue la capitana de Fran, Ofelia, José y Amelicious, después de que el primero repartiera los platos a elaborar. Al concluir la caótica prueba, en la que los aspirantes tuvieron que recibir la ayuda de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y el propio Maldonado, el jurado elogió la labor de Jiaping como capitana y, en consecuencia, su equipo se convirtió en el ganador de la prueba. «Has estado serena a pesar del caos y lo has contagiado a tus compañeros», valoraron los jueces.

«Cocino mejor que muchos que se quedan»

Toni, Dani y María, antes de conocer la expulsión del segundo en ‘Masterchef 9’

María, Meri, Dani, Arnau y Toni recibieron los delantales negros de cara a una prueba eliminatoria en la que debían replicar tartas de bodas elaboradas por Schmidt. María fue quien terminó en primer lugar, sin convencer del todo a los jueces con tarta de dos pisos, «chapuza por fuera, pero muy rica por dentro». En cuanto a Toni, el mallorquín elaboró una red velvet por la que discutió con los jueces, quienes valoraron que «no estaba mal», mientras que Arnau, en tercer lugar, presentó una elaboración «con mucho mérito». Dani, por su parte, pinchó con un bizcocho sin crema y con el relleno crudo y, en el caso de Meri, recibió halagos tras conseguir una tarta de frutos rojos con «pequeños defectos, pero muy bien hecha».

El veredicto final dejó a María, Toni y Dani a un pide abandonar el programa, momento en el que Pepe comunicó la expulsión definitiva del tercero, quien no se mostró sorprendido con la decisión. «Estaba claro», soltó el bilbaíno, mientras recibía el cariño de sus dos compañeros. «Me fastidia el tener que irme. Creo que no cocino mal, lo hago mejor, posiblemente, que muchos que se quedan, pero ahí entra en juego el tema de la suerte», reconoció el aspirante. «Las tres tartas tenían muchos defectos, pero es verdad que la tuya estaba peor», observó Rodríguez, al explicar la decisión de los jueces. «Me llevo formar parte de la familia de ‘Masterchef’, que espero que me abra puertas, y os he conocido a vosotros, a un montón de chefs, hay compañeros que también me llevo», declaró Dani, quien apostó por la victoria de Arnau en la edición antes de abandonar las cocinas.