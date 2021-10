De los fallidos reencuentros de ‘OT 2017’ a la información que recibieron del exterior

El reencuentro de ‘OT 2017‘ era uno de los más esperados del directo de 24 horas por el 20º aniversario de ‘Operación Triunfo’. Esta edición es una de las más exitosas, y es que trajo de nuevo ese fenómeno fan que se había perdido 6 años atrás, cuando el formato fue cancelado. De vuelta a Televisión Española, la Academia vivió muchos cambios, como el nombramiento de Noemí Galera como Directora y la llegada de Los Javis como profesores de interpretación. Precisamente estos, no quisieron perderse el aniversario.

«Estábamos en la playa y me escribió Tinet por Twitter. Yo le dije a Javi que nos iban a proponer ser profes de ‘OT’«, relataba Javier Ambrossi sobre cómo se gestó su contratación. «Cómo nos hemos reído, cómo hemos llorado, cómo nos hemos emocionado y qué suerte haber podido compartir la experiencia con un presentador como Roberto Leal que encajó tan bien con los espectadores y el formato», recordaba Noemí Galera, quien le mandaba un beso a Leal y una pulla a Atresmedia: «Sabemos que estás al otro lado aunque no te dejen«.

Mireya, Raoul y Noemí Galera en el especial de ‘Operación Triunfo’

Antes de la despedida de los que fueran profes, Raoul y Mireya entraban al set. Sin embargo, la directora de casting de Gestmusic tenía que marcharse para poder comer y descansar, por lo que Belena Gaynor le cogía el relevo. Esta les preguntaba por qué todos los concursantes de ‘OT’ coinciden en que hay partes que no recuerdan. «Lo hemos vivido muy intensamente y son muchas emociones a la vez«, respondía la andaluza.

En la parte online, a través de videollamada, estuvieron presentes Cepeda, Marina Jade, Nerea, Agoney, Ricky Merino, Ana Guerra y Juan Antonio, dejando como grandes ausencias del reencuentro a Amaia, Aitana, Miriam Rodríguez, Alfred García, Roi Méndez, Thalía Garrido y Lola Índigo. Todos los allí presentes coincidían en que hacía falta un reencuentro físico, a lo que Nerea desvelaba que «se ha intentado»: «En varias ocasiones lo he intentado junto con otros compañeros que me han apoyado, pero siempre pasa eso de que no contestan… Entiendo que las agendas son complicadas».

El «gustaduele» de ver los vídeos

‘OT 2017’ fue una de las ediciones que pegó más fuerte y todos eran conscientes de que sabían que cuando salieran del programa tan solo se quedarían con unos pocos fans del formato. «Teníamos muchos fans que eran fans del formato, pero es cierto que es difícil que luego nos sigan a todos en nuestras carreras. […] Noemí nos advirtió mucho de que lo que veíamos era mentira», afirmaba Nerea. Además, también hablaron de los enfrentamientos entre fandoms, algo que, por suerte, ya no se produce.

Reencuentro de los concursantes de ‘OT 2017’

Con los diferentes recopilatorios que les pusieron, los exconcursantes revivieron gran cantidad de momentos. Todos confesaban que son incapaces de escuchar «Camina». «Cuando quedamos Roi y yo, que siempre hay guitarreo, él siempre la canta y ya le tengo que decir que pare», revelaba Ana Guerra. «En alguna discoteca la hemos escuchado que la han puesto incluso para cerrar», rememoraba Nerea. Lo mismo ocurre con los vídeos recopilatorios, los cuales Nerea definía como «un gustaduele».

Contacto con el exterior en Navidad

Los concursantes de ‘OT 2017’ tuvieron la oportunidad de pasar la Nochebuena con sus familias. En esta salida de la Academia, tenían prohibido el contacto con el exterior, pero, cuatro años después, han confesado que no fue así. «Nos apuntamos los números en una libreta y llamé a Ricky y a Raoul. Ricky me aconsejó que me currara los pases de micro, que los veía más gente de lo que parecía», destapaba Nerea. «Me pusieron recopilatorios de mis mejores momentos y ya. Mi familia lo respetó mucho porque yo no quería saber nada«, decía Ana Guerra. Sin embargo, tanto ella como Agoney estuvieron solos en el viaje de vuelta de las islas Canarias, donde «los azafatos nos ofrecieron su móvil para ver cosas si queríamos».

Para despedirse, Noemí Galera, ya de vuelta, quiso lanzar un bonito agradecimiento por lo que significó ese año. «Qué edición más chula. Qué de cosas bonitas nos pasaron ese 2017. Cuántas personas maravillosas conocí. Qué bien me lo hiciste pasar y lo cómo lo disfrutamos los profes. Para mí seréis especiales siempre porque sois mi primera generación como Directora«, comentaba, provocando las lágrimas de algunos como Raoul. «Siempre seréis mis niños y aunque estemos en el tiempo de que no nos comuniquemos, siempre que nos vemos, nos hablamos y nos encontramos, hay algo que nos une«.