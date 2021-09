Declarado nulo el despido de Antonio David Flores de ‘Sálvame’

* En elaboración

La emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ ha supuesto un auténtico giro de 180 grados para la prensa del corazón en España, pero, especialmente, para Antonio David Flores. El ex guardia civil era uno de los colaboradores de ‘Sálvame‘ y tras la emisión de los dos primeros episodios fue despedido de manera fulminante del programa, terminándose cualquier vinculación que pudiera tener con La fábrica de la tele.

Dicho despido resultó muy polémico por la rapidez en la que se había producido y, finalmente, la Justicia le ha dado la razón a Flores, decretando que «el despido del trabajador es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor«, tal y como recoge la sentencia del Juzgado de lo Social número 42 de Madrid que publica El Mundo. El escrito, además, condena «a la demandada (la productora La Fábrica de la Tele) al abono de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado –32.361 euros-. (…) así como a la indemnización adicional por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor en la cuantía de 50.000 euros«.

La sentencia, fechada del 20 de septiembre, expresa cómo Antonio David Flores había sido convocado por correo el viernes 19 de marzo a formar parte del plantel de colaboradores de ‘Sálvame’ el lunes 22, teniendo incluso los billetes de AVE comprados. Sin embargo, sobre las 15:00 horas recibe un correo que lo desconvoca y, antes de las 16:00 horas, recibe otro con una propuesta de acuerdo para extinguir el contrato. Pocos minutos después, comienza ‘Sálvame limón’ y Carlota Corredera realiza el breve comunicado sobre el cese de la vinculación laboral entre La fábrica de la tele y Flores.

Sin embargo, la sentencia indica que el excolaborador no recibe un burofax con la carta de despido por parte de la productora hasta ese día 22 a las 19:52 horas, enviado a la tienda de Olga Moreno en Málaga y del que afirma que no tuvo conocimiento hasta el 9 de abril. La jueza resalta que la misiva se envió coincidiendo «con la finalización del programa en cuestión» y que «lo relevante no es solo que se comunicara su despido o se informara de él a la audiencia del programa en el que hasta ese momento prestaba servicios como colaborador, sino que fue a través de dicho programa como el actor -a la vez que todos los telespectadores- tuvo conocimiento de la extinción de su relación laboral y de los motivos de esta, extremo que no carece de importancia».

La magistrada ve en la actuación de La fábrica de la tele un deseo expreso de que Antonio David Flores no conociera la finalización de su vinculación laboral hasta la emisión del programa para sacar beneficio de ello: «Se evidencia con ello una voluntad deliberadamente buscada de que el actor no conociera su despido hasta el momento de la emisión del programa, lo que permite corroborar la finalidad de la empleadora de sacar rédito empresarial a dicho despido, reservándose la exclusiva de tal información incluso respecto del propio afectado». Es más, llega a indicar que «del mismo modo que se le había mandado un correo para desconvocarle, podía habérsele remitido otro correo notificándole la extinción de la relación laboral (…) o haber mantenido con él una conversación telefónica previa a la emisión del programa».