¿Dejar o ser dejado? Hugo Silva elude la pregunta de Pablo Motos en ‘El Hormiguero 3.0’

Hugo Silva y Belén Cuesta han visitado ‘El Hormiguero 3.0‘ para presentar su nueva película «Un novio para mi mujer» que estará en cines el próximo 29 de julio. Los actores han compartido experiencias y momentos de su nuevo proyecto aunque Belén Cuesta lo ha hecho desde casa porque se ha contagiado de Covid en los últimos días.

Pablo Motos ha preguntado a Belén y Hugo que que prefieren ser dejado o que le dejen. Hugo ha bromeado pensando que era una pregunta para el público y Belén ha respondido que prefiere que la dejen.

Hugo Silva no ha respondido a la pregunta señalando que cuando las cosas no van, no van: «Uno de los dos lo acaba dejando», señala. Pero no ha respondido claramente: «Pareces un político, no me estás contestando», ha dicho el presentador entre risas.

