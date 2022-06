Derin, detenida por la agresión a Leyla: «Yo no lo hice»

Tras una fuerte discusión entre Leyla y Asya, provocada por los celos enfermizos de la ex de Aras, se ha desatado la tragedia.

Leyla, que no puede soportar que Asya y Aras puedan casarse, golpea a la doctora contra un árbol y esta cae al suelo desplomada.

Para rematar la faena, Leyla intenta volver a golpear a Asya con un trozo de madera, mientras grita: “Aras es mío” cuando alguien le da un golpe a ella por detrás y también cae al suelo.

En ese momento llega Derin y encuentra a las dos mujeres en el suelo inconscientes.





Al momento, todos llegan para ver qué ha pasado, tras los gritos de Derin, y todos creen que ha sido ella la que ha golpeado a Asya y Leyla.

Asya, aunque tiene un fuerte golpe en la cabeza, empieza a recuperarse mientras Leyla sigue inconsciente y todos temen que pueda estar muerta.

Entonces, llega la policía y se lleva a Derin detenida ante las suplicas de la joven que ella no hizo nada: “Yo no he sido”.

¿Conseguirá demostrar su inocencia?