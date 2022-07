Desesperado por los inquilinos morosos de su casa: Una familia de refugiados sirios que alquiló mediante una ONG

La familia de Manuel decidió alquilar su casa a una familia de refugiados de Siria con 4 hijos. En 2019 su madre, dueña del piso, tiene que ingresar en una residencia y para costeársela alquila el piso de Zaragoza mediante una inmobiliaria que les dice que pueden alquilárselo a una familia de refugiados sirios con 4 hijos a través de una ONG.

En 2020 esta familia siria deja de pagar y la ONG dice que no se hace cargo. Tras varios trámites por parte de los dueños del piso se les intentó intenta desalojar pero se acogieron a la ley de vulnerabilidad ya que tienen menores y fue imposible sacarles de la vivienda.

«La ONG que tramitó el alquiler dijo que se haría cargo ante cualquier problema pero no ha sido así»

Manuel es el hijo de la propietaria del piso. Cuenta que desde el primero momento la ONG les dijo que se harían cargo en el caso de que hubiera cualquier tipo de problema pero finalmente no ha sido así. Al cabo del año cuando acaba el programa en el que está la familia siria se desentienden por completo.

La madre de Manuel y dueña del piso fallece. Durante 6 meses la familia se ha reunido con el imán de la comunidad musulmana en Aragón. Les dice que es conocedor de la situación por el padre de familia que vive en el piso pero no les da ninguna solución. Los servicios sociales le dicen que hasta que no tengan una sentencia judicial no pueden recuperar su casa.

La familia de Manuel terminó recurriendo a la vía judicial. El auto de desahucio se fijó para el 4 de octubre. La familia de refugiados se acogió fuera de plazo al decreto de vulnerabilidad y el juez lo admitió a trámite. Manuel se siente desamparado y lamenta que la situación se haya enquistado.