Desvelado el sueldazo que podría cobrar Julia Janeiro por participar en ‘GH VIP 8’

Tras la confirmación del arranque de la producción de la octava edición de ‘Gran Hermano VIP‘, las quinielas sobre los posibles concursantes no han hecho nada más que empezar. Entre los personajes más nombrados de las mismas, nos topamos con Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que se dedica al mundo influencer.

Julia Janeiro

Durante el programa ‘Sobreviviré, after show’, formato presentado por Nagore Robles que se emite en MitelePlus, Pilar Yuste se mojó sobre cuál sería el caché de la joven. «Si hiciese una portada con su padre, se lía la mundial. Y con Andreíta sería casi una bomba internacional. Sería un pelotazo casi como el de la familia Carrasco», afirmaba la representante.

«Ahora mismo, estas dos chicas, teniendo en cuenta que todo funciona a través de las redes, estarían por encima hasta de Isabel Pantoja«, seguía insistiendo Pilar Yuste, mientras que los colaboradores del programa negaban que Juls Janeiro tenga un caché mayor que el de la tonadillera. «Su caché para ‘GH VIP 8’ sería de unos 30.000 o 40.000 euros«, especificaba la televisiva.

Más posibles concursantes

A pesar de que Julia Janeiro no se ha pronunciado al respecto sobre si participaría o no en ‘GH VIP 8’, Rocío Flores sí ha desvelado que no va a concursar en el reality de Mediaset. No obstante, Manuel Bedmar, el novio de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, ha jugado en redes sociales con la idea de ser parte de la producción de Zeppelin, creando incluso un hashtag llamado #ManuelGHVIP8.