Día de la Madre 2020: ¿Qué tipo de madre has sido en estas semanas de cuarentena?

El coronavirus ha hecho que se celebre por primera vez el ‘Día de la madre’ en estado de alarma. Con toda España en cuarentena, hemos analizado los distintos tipos de madre que existen durante este confinamiento. ¡Descubre cuál se adapta más a ti!

1. LA QUE NO SOPORTA LOS GRUPOS DE WHATSAPP

Durante la cuarentena, muchos padres se han visto obligados a permanecer conectados a los grupos de Whatsapp de los papás y mamás del cole. Cada día recibes 100 mensajes preguntando por los deberes u horrorizados por saber qué pasará si su niño no vuelve a las aulas. ¿Cuántas veces te has planteado salirte del grupo?

2. LA QUE NO HA PARADO DE HACER RECETAS DE REPOSTERÍA

¡20 gramos de levadura! ¡El horno a 180 grados! Y así todos los días. Tu casa se ha vuelto una pastelería y ya no tienes más moldes donde realizar la nueva receta de la tarta de zanahoria que te han pasado por el grupo. Has sido la culpable de que ya no haya más levadura en las estanterías del supermercado pero eres feliz porque estás orgullosa de haber aprendido a decorar tus magdalenas.

3. LA QUE NO HA PARADO DE CUSTOMIZAR SU PROPIA ROPA

Tie-dye, flecos, parches… Te has visto ya todos los vídeo tutoriales donde te dan ideas para darle nueva vida a tu ropa. Con las tiendas cerradas y tu armario bien ordenado, has sacado partido a esas prendas que ya no te ponías desde hace años. Ahora viene lo importante… ¿saldrás a la calle con tus nuevas creaciones?

4. LA QUE HACE DEPORTE EN FAMILIA

Tus hijos no paran de hacer deporte en casa y te has animado a una de sus clases de zumba. Antes de la cuarentena, no hacías deporte nunca pero no eres capaz de tumbarte en el sofá y ver como ellos están adelantándose a la ‘operación bikini’. No tienes esperanza de lucir bañador este verano pero acabas por ponerte las mallas. ¡Ya verás cuando te vean tus amigas!

5. LA QUE NO PARA DE LIMPIAR Y ORDENARLO TODO

No hay mal que por bien no venga. Te has convertido en la nueva Marie Kondo. Limpias, ordenas y tiras todo lo que no has usado en años. Los has rociado todo con lejía, incluida la fruta que traes del supermercado. Tu casa está más reluciente que nunca pero te has dado cuenta de que no tienes invitados para que vean tu nuevo hogar.

6. LA QUE NO PARA DE HABLAR POR TELÉFONO

La videollamadas son tu pasión. Ahora que has descubierto las nuevas tecnologías, no puedes despegarte del móvil. Has aprendido hasta jugar al parchís online con las compañeras del trabajo. Tus hijos te adoran y te envían fotos de todas las recetas que les has enseñado durante todos estos años, pero también comienzan a cansarse de tus llamadas preguntando… «¿Y qué tal?»… «Pues bien mamá, aquí confinados en casa…».