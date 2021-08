Disney+ contará la historia del capitán Nemo y su submarino en ‘Nautilus’

Disney+ sigue expandiendo sus tentáculos y, durante un evento del Edinburgh TV Festival, ha revelado nuevos detalles sobre algunas de sus futuras producciones europeas. Una de ellas es ‘Nautilus‘, un drama de acción y aventuras británico que dará un giro a «20.000 leguas de viaje submarino», el clásico de Julio Verne, y contará el origen del legendario Capitán Nemo y su no menos legendario submarino, el Nautilus.

James Mason en «20.000 leguas de viaje submarino»

En la serie, que estará compuesta de diez episodios, Nemo será un príncipe indio despojado de su derecho de nacimiento y de su familia, un prisionero de la Compañía de las Indias Orientales y un hombre empeñado en vengarse de las fuerzas que se lo han quitado todo. Pero una vez que zarpa con su heterogénea tripulación a bordo del impresionante Nautilus, no solo lucha con su enemigo, sino que también descubre un mágico mundo subacuático.

Desarrollada y coproducida por Xavier Marchand de Moonriver TV y Anand Tucker de Seven Stories, ‘Nautilus’ contará con un guión escrito por James Dormer, creador de ‘Beowulf: Return to the Shieldlands’, que también ejercerá de productor ejecutivo junto a Johanna Devereaux (‘Harrow‘). Si nada lo impide, se espera que arranque el rodaje a principios de 2022.

«La historia de Julio Verne es un clásico muy querido en todo el mundo«, afirma Devereaux. «Es un gran privilegio volver a dar vida al Nautilus y su equipo de una manera tan audaz y emocionante, con un equipo diverso de talentos creativos y personajes en pantalla. La serie será impresionante, llena de acción y muy divertida». Y es que esta no es la primera vez que Disney se sumerge en la historia de Verne. En 1954, el estudio produjo «20.000 leguas de viaje submarino», una cinta dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por James Mason y Kirk Douglas, y el personaje de Nemo apareció en ‘Once Upon a Time‘.

Más producciones ‘british’

Durant el evento, Disney ha ofrecido detalles sobre otros dos proyectos europeos de su plataforma. Por un lado, ha anunciado que Nathan Stewart-Jarrett (‘Genera+ion‘) protagonizará la comedia negra ‘Culprits’, una producción original de Star en Reino Unido que sigue a una banda que acaba de cometer un robo y cuyos miembros, tras separarse para no ser atrapados, son asesinados uno tras uno.

Y por el otro, que Rosa Salazar, protagonista de la recientemente estrenada ‘Nuevo sabor a cereza‘, encabezará el reparto de ‘Wedding Season’, una producción también de Star del Reino Unido mezcla de thriller de acción y comedia romántica que girará en torno a dos personas que no deberían estar juntas, per que no pueden mantenerse alejadas cuya producción arrancará a finales de mes y se rodará en Escocia, Manchester, Londres y Las Vegas.