A Tomás Gimeno se le busca desde el pasado 27 de abril por desaparecer con sus hijas Anna y Olivia, a las que tenía que haber devuelto a su expareja. Desde que apareció el cuerpo sin vida de la hermana mayor en el oceáno se le busca dentro y fuera de nuestras fronteras por homicidio. La juez considera probado que Gimeno mató a sus dos hijas y las arrojó al mar, a falta de encontrar el cuerpo de Anna, de tan solo un año.

Dónde está Tomás Gimeno es la gran pregunta de esta investigación tanto fuera como dentro de España, ya que este caso ha traspasado nuestras fronteras.

Tal y como establece la reportera de Espejo Público Silvia González, la madre de las pequeñas ya ha manifestado que necesita tener respuesta a esa pregunta. Beatriz no quiere vivir sin saber si el filicida está vivo o muerto. La juez así lo establece en el auto, ya que mantiene la orden de busca y captura sobre Gimeno por homicidio.

La última señal del móvil de Tomás Gimeno lo ubica en la plaza del Adelantado de La Laguna. A unos 20 kilómetros si seguimos en línea recta desde la costa del lugar en el que se encontró el cuerpo de la pequeña Olivia. La pregunta es si esa señal que capta la antena se ha podido triangular y los investigadores han podido establecer una zona de búsqueda, un extremo que todavía no ha trascendido. Podría ser que no estuviera determinada con precisión la zona, de no ser así podría no encontrarse nunca el cuerpo de Tomás Gimeno.