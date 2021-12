Dos de los protagonistas de ‘Friends’ estuvieron a punto de ser despedidos por sus cachés

Jennifer Aniston ha cosechado grandes éxitos desde que comenzara su carrera en los años 90 y, además, es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Sin embargo, no todo son luces en la vida de la estrella, por lo que ha querido sincerarse sobre ello en una entrevista concedida a la revista cinematográfica estadounidense The Hollywood Reporter.

Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Dchwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow

La actriz consolidó su carrera con su interpretación de Rachel Green en la exitosa serie ‘Friends‘. Los amigos de Nueva York cautivaron a millones de seguidores durante diez años, no obstante, Anniston ha desvelado el problema que tuvieron con los directivos de Warner Bros. «Una de las amenazas del estudio fue: ‘Bueno, no necesitamos a los seis. Podemos hacerlo solo con cuatro de vosotros'», revela la actriz, explicando la intención que había de despedir a dos de los protagonistas. «Nosotros pensamos: ‘¿Qué? ¿Podéis deshaceros de Rachel o Joey, o de quién?’ Después nos dimos cuenta y pensamos: ‘No pueden, despertad‘», explicó por primera vez.

Además, Aniston relató cómo se sintió ante Friends: The Reunion‘, estrenada en 2021 por HBO. La actriz afirmó que ella y sus compañeros fueron muy «ingenuos» al pensar que sería todo sería muy divertido en el reencuentro. Sin embargo, la neoyorquina se dio cuenta de que «viajar en el tiempo es duro«: «Me pilló por sorpresa y fue como: ‘Hola pasado, ¿me recuerdas? ¿Recuerdas lo mierda que fue? ¿Pensabas que todo lo que tenías enfrente de ti iba a ser maravilloso, y luego quizás atravesaste el peor momento de tu vida?‘», confesó.

Aniston explicó que todo fue muy impactante, y todavía más complicado debido a la continua presencia de las cámaras. «Como sabéis, soy un poco accesible emocionalmente, por lo que tuve que salir en ciertos momentos de la grabación. No sé cómo lo cortaron». Y es que la actriz estaba pasando uno de los momentos más complicados de su vida durante la filmación de los últimos episodios de la serie, ya que coincidió con la ruptura con su exmarido Brad Pitt.

Harta de la presión sobre la maternidad

Jennifer Aniston también se pronunció sobre cómo el foco mediático había influido en su vida privada. «Solía tomármelo todo muy a lo personal, los rumores sobre embarazos y todas las suposiciones como: ‘Oh, ha escogido su carrera en lugar de tener hijos’. Es como: ‘No tienes ni idea de lo que me ocurre personalmente, medicamente, por qué no puedo… ¿Acaso puedo tener hijos?’ No tienen ni idea y todo eso fue muy doloroso y desagradable«, aseguró Aniston cansada de la presión existente.