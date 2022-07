Ege le cuenta a Neriman que solo se irá al extranjero con una condición: «Quiero que vengas conmigo»

Ege es el mejor de su clase y, por eso, le han concedido una beca para que vaya a estudiar al extranjero durante un año.

Aunque, Ege está muy contento cada vez tiene más claro que va a renunciar a la beca porque no quiere dejar solo a su abuelo.





Neriman anima a Ege a irse ya que tiene que aprovechar esta oportunidad, pero como no consigue convencer a su novio, habla con Memduh para que intente convencerlo.

Memduh habla con un nieto y le dice que es el momento de que cumpla su sueño, que deje a un lado sus miedos y que conozca mundo: “No le des alas al miedo”.

Tras una larga charla ente ambos, Ege se lo piensa mejor y va a buscar a Neriman para contarle su decisión: “Me iré con una condición: Que vengas conmigo”.

Pero Ege no esperaba la respuesta de Neriman que le dice que no puede irse porque tiene que estar al lado de su familia y más ahora que su padre ha muerto: “Ellos me necesitan. Ahora no puedo irme. Me iré al acabar la carrera”.

¿Se pensará Neriman mejor su decisión o será este el final de su relación?

