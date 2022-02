El actor Javi Martín: "Hay muchos lugares de España en los que no puedo ir agarrado de la mano de mi marido"

El actor Javi Martín se encuentra representando la obra 'Sueños de un seductor' en el Teatro Amaya de Madrid. Recientemente su nombre salió a la palestra por hablar de sus problemas de salud mental. Cuenta que todo lo vivido le hace ver la vida de una forma muy distinta. "Cuando has pasado eso y lo has superado la vida son regalos. Estuve en la barandilla, asomado", cuenta sobre su intento de suicidio.

Le diagnosticaron trastorno bipolar que describe como dos estados muy diferenciados: "uno es la manía que es como si te hubieses tomado ayahuasca, porros y estas extasiado y sientes conexiones extrasensoriales y el otro lado es la depresión. Yo veía que todo iba a ir mal y que iba a estar toda a vida y la única salida era el suicidio".

Cuenta que fue su entorno quien le recomendó ir al psicólogo. "No nos han educado a saber cómo tenemos que relacionarnos con una persona con depresión y mi familia no me dejaba solo ni un segundo". Considera que aún existe un estigma con la salud mental y cree que la depresión acaba afectando de manera directa o indirecta: "Si no sabes de nadie de tu entono con depresión es que no te lo han contado".

Denuncia que los tratamientos psicológicos y psiquiátricos son muy caros y lamenta que hay personas que no lo pueden pagar. Considera además que hablar del suicidio previene los suicidios: "Hay que hablar de lo que está pasando y de cuáles son las soluciones".

El intérprete cree que se ha avanzado mucho en la aceptación de la homosexualidad pero lamenta que haya aún muchos lugares de España en los que no puede ir agarrado de la mano de su marido. "No te agarras de la mano porque no te apetece tener una mala mirada, ni que te insulten ni por supuesto que te peguen".

