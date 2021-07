El adiós de Jesús Cintora a TVE, con diversos zascas: «Sean honestos y hagan periodismo»

El jueves 22 de julio, ‘Las cosas claras‘ se despidió de la audiencia para siempre, tras meses de polémicas constantes, debido a la externalización de parte de su producción. Tras diversas quejas y protestas de parte del público e incluso varios sectores políticos, el programa de Jesús Cintora se despedía definitivamente. No sin antes, por supuesto, unas palabras de su maestro de ceremonias con respecto a la cancelación.

Jesús Cintora se despide de ‘Las cosas claras’

«Por mi parte, primero darle muchísimas gracias al público, a los espectadores. Sin ustedes, no tiene sentido nada«, comenzaba diciendo el presentador en su despedida. «Yo tengo la enorme suerte de que hay mucha gente que incluso me defiende, en las redes o en donde sea», continuaba, antes de dedicarle unas palabras también a los miembros del equipo del formato.

«He tenido la suerte de formar un equipo que es tremendo, de un enorme talento. Nadie ha venido por ser mi primo, novia, hermana… Aquí la gente viene por su talento«, decía. Asimismo, hacía referencia a las críticas por la externalización del programa: «La productora sigue, yo no. Yo no decidí externalizar esto; lo digo por algunos compañeros de TVE. A mí me encargaron esto así y así lo acepté».

Su respuesta a las críticas y su mensaje final

Antes de terminar, Cintora se sinceraba ante la audiencia: «Me he dejado la piel. A veces me hubiera gustado que me hubieran defendido más o que no me hubieran atacado, pero yo he seguido aquí, intentando hacerlo lo mejor posible». El comunicador aseguraba que «nadie ha hablado de lo que he trabajado en mi vida desde muy pequeño. Les invito a que vean mi expediente académico».

El presentador aprovechaba también para lanzar un dardo a las élites políticas: «Nos quitaron de un programa con un gobierno (‘Las mañanas de Cuatro‘) y nos quitan también con otro gobierno. Ahora lo que hay es un compromiso con la humildad y la verdad. Hemos contado lo que pasaba», aseguraba. Finalmente, el comunicador se despedía con esta frase: «Hacemos periodismo. Hay gente que, por detrás, hace otras cosas, y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos y hagan periodismo».