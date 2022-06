El alegato de Laura Moure a favor de los vídeos de gatitos: “Si dices que no es para tanto es que no los has visto”

El presentador de ‘La ruleta de la suerte’ se muestra sombrado de la cantidad de vídeos de gatitos que circulan a través de las redes sociales. Ante el comentario de su compañero, Laura Moure hace un alegato a favor de los videos de gatitos.

“Si dices que no es para tanto es que no los has visto” asegura la azafata de ‘La ruleta de la suerte” a Jorge Fernández. Laura Moure defiende los vídeos de gatitos, “no hay uno igual que otro, son muy graciosos”.

Descubre el alegato de Laura Moure a favor de los videos de gatitos.