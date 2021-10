El ataque de ansiedad de Adara Molinero en ‘Secret Story’ por un mensaje de Lucía Pariente

‘Secret Story: La noche de los secretos‘, con Jordi González, alcanzó su séptima cita en la noche del domingo 24 de octubre, en la que los concursantes recibieron mensajes de Lucía Pariente, la última expulsada del reality. Una ronda de críticas, preguntas y demás comentarios por parte de la madrileña, que propiciaron que Adara Molinero sufriera un ataque de ansiedad cuando recibió un tuit acerca de su relación con su padre.

Adara recibe el apoyo de Luis Rollán tras leer el tuit de Lucía Pariente en ‘Secret Story’

Tras lanzar varios tuits de Pariente hacia concursantes como Isabel Rábago, Luca Onestini o Cristina Porta, el programa mostró uno nuevo dirigido a Molinero, quien se quedó muda al leerlo, mientras el público aún no podía verlo en televisión: «Para Adara: ¿cómo puedes llevar dos años sin relación con tu padre? Un padre es el 50% de tu equilibrio emocional. Intenta reconciliarte, te hará bien». Unas palabras que, lejos de ser recibidas con la buena intención que Pariente defendió en plató, provocaron que Molinero terminara llorando y se retirase del salón, con la respiración agitada, antes de recibir el consuelo de compañeros como Luis Rollán u Onestini. «Los consejos de Lucía Pariente a personas que no traga, como Adara», comentó González, antes de ceder la palabra a la aludida, a quién le señaló que aquel asunto tenía poco que ver con el concurso. «He estado hablando con ella como más de media hora, de este tema. Hablamos bastante, cariñosamente, y se lo he dicho con cariño. Como una oportunidad de salir y hablar con su padre», argumentó la madrileña.

«Las cosas en la vida son como tú te las quieras tomar», añadía Pariente, muy tranquila a pesar de las críticas en plató, ante quienes cuestionó si «le he dado un mal consejo». «Me he quedado totalmente fuera de juego. Te guste o no te guste, tocarle un tema que duele tanto, es muy hiriente«, manifestó Cristina Tárrega, a lo que González añadió que era «cruel». Asimismo, las palabras de la madrileña no gustaron a la madre de Molinero, Elena Rodríguez, quien quiso pronunciarse a través de Miguel Frigenti, presente en plató. «No cuela que lo hayas dicho para que sea un consejo. Lo has hecho para hacer daño», opinó el manchego, tras lo cual manifestó que, de haber lanzado esas palabras él mismo o sus compañeros Porta y Onestini, «tú nos fusilas verbalmente». «Le falta siempre la autocrítica. Tiene esa soberbia con la que piensas que haces todo correctamente», declaró por su parte Gianmarco Onestini, antes de añadir que «siempre piensa que eres la mejor y los demás somos los peores».

El ataque de ansiedad que le está dando a Adara por culpa del tweet de Lucía. No se puede ser peor persona #SecretNoche7 pic.twitter.com/ZLHscur1zx — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 24, 2021

«Es de tener una maldad absoluta»

«Con este mensaje de Lucía, ha conseguido que mi hija piense que sus padres, fuera se están matando», leyó Frigenti minutos después, trasladando un mensaje de Rodríguez. «De todas formas, si Lucía tiene vocación de psicoterapeuta, que la aplique en su casa, que falta le hace, visto lo visto«, prosiguió el colaborador, a lo que añadió de parte de la madre de Molinero que «no sé cómo eres fuera de este circo, pero dentro todo lo que dices es repugnante». «No es más que una opinión, como lo que yo hago», replicaba entonces Pariente, a pesar de las palabras de Rodríguez, a quien también se sumó el padre de Molinero, a través de las redes sociales. «Era lo que quería hacer: el máximo daño. No voy a opinar de esto en frío, porque ahora mismo estoy que me hierve la sangre», lanzaba Luis Jesús Molinero. Asimismo, tras pasar un tiempo en el Cubo, la hija de ambos se pronunció dentro de la casa, en directo: «es de tener una maldad absoluta, veneno por dentro». «Nadie de aquí sabía cómo estaba la relación con mi padre, solo ella, porque lo hablamos en el jardín. Y aprovechar algo así, cuando solo ella conocía el tema, es algo bajo y ruin«, remató Molinero.