El bajón de Alejandro Nieto al comenzar ‘La isla de las tentaciones’: «No puedo más»

‘La isla de las tentaciones 4‘ dio el pistoletazo de salida en Telecinco la noche del miércoles 10 de noviembre, en la que se presentaron tanto las parejas como los veinte tentadores con los que convivirían a lo largo de varias semanas en República dominicana. Como es habitual, los protagonistas tuvieron que separarse para instalarse en dos villas distintas, antes de pasar unas primeras horas de convivencia en las que Alejandro Nieto se mostró especialmente tocado ante la posibilidad de perder a su novia, Tania Medina.

Alejandro recibe el apoyo de sus compañeros en ‘La isla de las tentaciones’

«Estaba un poco cabizbajo porque me sentía mal. Tengo una lucha con los demonios de mi cabeza«, explicaba el gaditano, ante las cámaras del programa, después de haber pasado sus primeras horas con las solteras muy cabizbajo y callado. Lejos de librarse de dichos sentimientos negativos con la llegada de un nuevo día, Nieto no pudo contener las lágrimas al día siguiente, momento en el que recibió el apoyo de algunos de sus compañeros. «Te lo digo de corazón: como a mí me pase algo con Tania, yo me hundo más», confesaba Nieto. «No dependas emocionalmente de lo que ella hace o deja de hacer. Que ella te elija porque ella quiere», le aconsejó Darío Sellés, ante su compañero, quien incluso soltó que «no puedo más».

«Me partes el alma, cabrón», confesaba por su parte Nico Aubert, al ver tan afectado al gaditano. «He estado llorando porque sé que Tania hace lo que siente. Y si siente algo, lo va a hacer y me va a hacer daño. Y no quiero pasar por eso«, confesaba Nieto, a quien Sellés trató de animar al apuntar que «esto te va a hacer fuerte». «Sé fuerte, que eres un tío muy grande», le instaba el alicantino. «Yo con Tania lo tengo todo, y pensar que la puedo perder, me duele y me parte», reconoció Nieto, a solas ante el equipo del reality. Después del mal trago en sus primeras horas en la villa, el gaditano pudo reencontrarse entonces con su pareja, en el que sería su último encuentro antes de comenzar oficialmente el programa, momento en el que le confesó su malestar entre susurros, en la lejanía. «Desconecta. Mira lo que hemos hablado», le instó Medina. «Me voy a ir», declaraba su novio, ante lo que la canaria le preguntó, dolida, si «no confías en mí». «Es el miedo que tengo. Me encuentro fatal», reconoció el gaditano.

Si Alejandro está así el primer día, no quiero pensar en lo que pasará cuando escuche: «hay más imágenes» ???? ???? #LaIslaDeLasTentaciones1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/TmNSDk0zRN — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 10, 2021

«No sé si va a aguantar todo el tiempo»

Alejandro y Tania rompen a llorar en ‘La isla de las tentaciones’

El intercambio poco discreto de palabras entre la pareja invitó a Sandra Barneda a intervenir, con el fin de conocer qué estaba ocurriendo. «No me encuentro bien. Ayer la situación me superó totalmente. Mi vida no es fácil y para algo bonito que tengo…», soltó Nieto, para después romper a llorar. El participante dejó claro que «sé a donde vengo, pero la amo tanto…», y recalcó que «no he sentido esto por nadie. Lo siento». «¿Lo habías visto así alguna vez?», preguntó la presentadora a su pareja, también incapaz de contener las lágrimas.

«Así, no. Necesito tener al lado a una persona que confíe en mí, porque le he demostrado mucho, y veo que él no puede hacerlo. Necesito que me vea con los chicos, que vea que puedo tener un buen rollo, me puedo reír y divertir, pero que yo quiero estar con él», confesó Medina, afectada, tras lo cual apostó por que «si no lo ve aquí, va a seguir así el resto de nuestra relación, y yo no puedo así tampoco«. «En su mirada he visto que no confía en mí. Sé que él me quiere, que es sano, pero está superconfundido y no sé si va a aguantar todo el tiempo», valoró la canaria, a solas ante las cámaras.