El bronco encontronazo entre Lucía Pariente y Luca Onestini: «¡Me llama fregona el tío!»

La tercera entrega de ‘Secret Story’: Cuenta Atrás, presentada por Carlos Sobera, comenzaba con una última hora en la convivencia de la casa de los secretos: un fuerte enfrentamiento entre Lucía Pariente y Luca Onestini a consecuencia de la acusada falta de comida. Los concursantes se enzarzaban en una discusión después de que la de Ávila descubriese que el italiano había abierto un cartón de leche común sin el consentimiento del grupo, gesto que no sentó nada bien a la más veterana del programa.

Lucía Pariente y Luca Onestini, en ‘Secret Story’

El altercado entre ambos comenzó cuando Sofía Cristo, expulsada disciplinariamente del programa tras «agredir» a Miguel Frigenti, reprochaba al hermano de Gianmarco que se bebiera una taza de leche que, en teoría, era para Luis Rollán. Pariente acusó directamente a Onestini de haber abierto la leche durante el desayuno sin consultar al resto de compañeros. Él respondía preguntando «qué había pasado con el jamón», recordándole a la madre de Alba Carrillo que el día anterior se comieron su parte del embutido también sin preguntarle.

Entonces, ambos habitantes se enzarzaron en otra discusión relacionada con la limpieza, que terminaba con el italiano recomendado a su compañera que montara un negocio de limpieza. Pariente le respondió asegunando que era un «clasista». Tras estos tensos minutos, Lucía explotaba ante la mirada del resto de concursantes gritando: «Me llama fregona el tío asqueroso este.

No tengo problema, no como él, con una cantidad de pelos en donde yo mencione y no ha hecho nada en sus 30 años«. También, le acusaba de «solo dar braguetazos televisivos». El enfrentamiento terminaba con las lágrimas en el rostro de la rubia, quien llegó a esconderse debajo del lavabo para estar sola. «¡Este se piensa que España es un spa de lujo!«, aseveró justo después con gran convencimiento.

La reacción de Alba Carrillo en plató

Alba Carrillo, presente en plató, pudo ver las imágenes del enfrentamiento entre su madre y Luca Onestini. La colaboradora, interesada en el italiano, afirmaba sentir tristeza ante lo sucedido. «Es una pena muy grande porque a mí Luca me encanta y ahora estoy soltera«, confesó entre risas la hija de Lucía Pariente. A lo largo de la gala, llegó a lanzar alguna que otra indirecta a la organización para entrar en el reality.