El cameo de Kaley Cuoco en ‘El joven Sheldon’ que muchos fans han pasado por alto

Un cameo de los protagonistas de ‘The Big Bang Theory‘ en ‘El joven Sheldon‘ siempre fue una tarea complicada, dado que la historia de este spin-off se desarrolla en un espacio temporal anterior, cuando Sheldon tenía nueve años y vivía con su familia en Texas. Por tanto, los personajes que después compartirían momentos juntos todavía no se conocen en este transcurso de la narración. Pero Steve Molaro, creador de las dos series, se las ha arreglado para juntar, de alguna forma, a Sheldon y Penny.

Kaley Cuoco y Iain Armitage en ‘El joven Sheldon’

En el capítulo 10 de la tercera temporada, titulado «Teenager Soup and a Little Ball of Fib», Kaley Cuoco (Penny en la serie original) pone la voz al «agua de la piscina» a la que el joven Sheldon tiene tanto miedo que no puede enfrentarse a ella. La actriz no interpreta a su personaje habitual en ‘The Big Bang Theory’, pero sí que forma parte de una escena protagonizada por el actor Iain Armitage, versión infantil del personaje de Jim Parsons.

Steve Molaro necesitaba a alguien que hiciera la voz y quería que fuese «femenina y sexy», según sus propias palabras. Y no dudó en tomar esta decisión artística, pues sabía que Cuoco era perfecta para ello. Aunque el episodio se estrenó en diciembre, no ha sido hasta ahora cuando el creador y guionista de la serie ha querido confirmar este curioso dato a TVLine.

¿Por qué se mantuvo en secreto?

Es indudable que esa información quiso mantenerse en secreto, pues en los créditos del capítulo no aparece el nombre del actriz y tampoco se promocionó previamente. «A veces me siento un poco raro por el exceso de promoción de las cosas. Ella quería mantenerlo en secreto de modo que, si lo descubrían, fuera un pequeño guiño para los fans, por lo que los dos estábamos en la misma página sobre esto», explicó Molaro sobre el cameo en el citado episodio.