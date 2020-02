El cariñoso reencuentro de Nina y Gisela en la Gala 5 de ‘OT 2020’: ‘Es muy emocionante ver esto’

*En elaboración

La noche del domingo 16 de febrero, Televisión Española emitió la Gala 5 de ‘OT 2020‘, en la que una de las invitadas fue Gisela, exconcursante de la primera edición del talent show. Una visita en la que la artista tuvo ocasión de reencontrarse con Nina, su exprofesora durante su paso por ‘Operación triunfo’ y que, además, se produjo una semana después de que Gisela se convirtiera en la primera española en actuar en la gala de los Oscar, donde cantó «Into The Unknown» junto a Idina Menzel y ocho artistas internacionales más encargadas de poner voz a Elsa, protagonista de «Frozen 2«.

Nina y Gisela, durante su breve reencuentro en la Gala 5 de ‘OT 2020’

Antes del emotivo momento, Gisela tuvo ocasión de hablar con Roberto Leal, quien quiso conocer de primera mano la experiencia de la cantante en su viaje a Los Ángeles. «Ha sido increíble», describió la artista, tras lo cual el presentador observó el hecho de que «te vi sobradísima». «Fueron siete segundos en solitario, pero bien puestos», respondió Gisela, sonriente, quien acudió a la gala para interpretar el mismo tema que había cantado en los Oscar, aunque en su versión en castellano.

«La experiencia te da ese aplomo y lo he disfrutado desde la madurez», declaró la cantante, quien además confesó haber tenido ocasión no solo de «tocar» a Idina Menzel, sino también de hacerse una foto con Tom Hanks y actuar junto enfrente de donde estaban sentados Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Además, Gisela señaló que, entre actuar ante ambos actores o enfrentarse a un jurado, era más complicado lo segundo. «Brad Pitt no me iba a juzgar, solo iba a disfrutar del momento», bromeó la artista, tras lo cual se dirigió a los jueces para apostar por que «seguro que les dais grandísimos consejos».