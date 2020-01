‘El chat de OT’ desvela la relación entre Bruno y Claudia, surgida en los castings de ‘OT 2020’

*En elaboración

La noche del domingo 26 de enero, los concursantes de ‘OT 2020‘ participaron en una nueva entrega de ‘El chat de OT‘ con Ricky Merino, en el que contaron con Natalia Lacunza y María Escarmiento como invitadas. Una cita en la que los concursantes recibieron vídeos de sus fans y seres queridos, entre los que figuró uno protagonizado por Claudia Hestia, una de las participantes del casting del talent show de Televisión Española, dirigido a Bruno.

Bruno disfruta del vídeo de Claudia en ‘El chat de OT’

«Soy Claudia. Lo único que me he hecho unas trenzas porque ahora que no estás me aburro un montón», comenzó Hestia, en un vídeo que se emitió durante ‘El chat de OT’ destinado a Bruno, cuyo entusiasmo fue más que evidente. «Te mando este vídeo para decirte que lo estás haciendo increíble, que estamos desde fuera a muerte contigo, que sigas siendo tú, cariñoso, humilde, trabajador, la persona que siempre tiene una sonrisa para todo el mundo», declaró la artista.

«Te echo mucho, mucho, mucho de menos. Tengo ganas de verte, pero espero que sea tarde, en el final de ese camino tan bonito que estás viviendo. Te quiero. Porfi, no te olvides de la gente que está aquí fuera para ti», concluyó Claudia, ante un sonriente Bruno, a quien sus compañeros no tardaron en interrogar sobre su relación con ella. «Pues ya no hay sorpresa», bromeó el concursante, después de mandar varios besos a Hestia, de quien aseguró que se trataba de «mi chica».