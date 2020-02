El debate de las primarias del Partido Demócrata arrasa en audiencia en CBS

El debate de las primarias del Partido Demócrata arrasa en audiencia en CBS, superando la barrera de los 13 millones de espectadores. El estreno de la 18ª temporada de ‘The Voice‘ en NBC, con Kelly Clarkson, Nick Jonas, John Legend y Blake Shelton como coaches, también logra un buen resultado, alcanzando los ocho millones de espectadores y logrando la segunda posición entre lo más visto en la franja de las 20:00.

Siguen las buenas noticias para NBC, porque ‘This Is Us‘ gana medio millón de espectadores con respecto a la audiencia de la semana pasada. En la misma cadena, la serie dramática que tiene lugar en un hospital, ‘New Amsterdam‘, también crece y cosecha buenos resultados. Las series de la ABC permanecen estables en audiencia o con ligeros descensos.

Adultos 18-49

CBS: 1,7/9

NBC: 1,2/6

ABC: 0,6/3

FOX: 0,6/3

The CW: 0,3/1

CBS

08:00 – ‘News Democratic Primary Debate’ (8 pm-10 pm): 13.020.000 [1,7/9] (1º) 10:00 – ‘CBS News: The Spin Room’: 5.500.000 [1,2/6] (1º)

NBC

08:00 – ‘The Voice’ (Estreno): 8.480.000 [1,4/5] (2º) 09:00 – ‘This Is Us’: 7.075.000 [1,4/7] (2º) 10:00 – ‘New Amsterdam’: 5.310.000 [0,7/4] (2º)

ABC

08:00 – ‘The Conners’: 5.100.000 [0,9/5] (3º) 08:30 – ‘Bless This Mess’: 3.140.000 [0,6/3] (3º) 09:00 – ‘mixed-ish’: 2.310.000 [0,5/2] (4º) 09:30 – ‘black-ish’: 2.160.000 [0,5/2] (4º) 10:00 – ‘For Life’: 2.480.000 [0,5/3] (3º)

Fox

08:00 – ‘Gordon Ramsay’s To Hell and Back’: 2.130.000 [0,5/3] (4º) 09:00 – ‘Gordon Ramsay’s To Hell and Back’ (Final): 2.020.000 [0,6/3] (3º)

The CW