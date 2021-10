El discurso de Terelu Campos en ‘Secret Story’ por el Día Internacional del Cáncer de Mama

La noche del martes 19 de octubre, ‘Secret Story: Cuenta atrás‘ animó a Cristina Porta a exponer su línea de la vida ante la audiencia. Un momento en el que la concursante se emocionó al hablar de su difunta tía, quien había fallecido por culpa del cáncer de mama, tras lo cual la catalana desveló que, apenas unas semanas antes de ingresar en el reality, los médicos le detectaron a su propia madre la misma enfermedad. Por ello, Terelu Campos quiso dedicar unas breves y cariñosas palabras, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, dolencia que ella misma había padecido en dos ocasiones.

Carlos Sobera da un beso a Terelu Campos en ‘Secret Story’

Mientras Porta hablaba de su vida, Carlos Sobera apuntó a una anotación que la catalana había hecho en su línea de la vida, momento en el que la concursante relató que «se muere mi tía Maribel, que es la hermana de mi madre y era como una madre para mí. Me afecta muchísimo psicológicamente a mí, a mi madre». «Era muy como yo y se murió de cáncer. Fue el peor momento de mi vida», confesó Porta, emocionada. Asimismo, la concursante se animó a desvelar «la mayor preocupación que tengo aquí», que habría tenido lugar «semanas antes de que entrase a este programa» y que estaba, por desgracia, muy relacionado con lo ocurrido con su tía.

«Mi madre es muy dejada en el tema de las enfermedades, no es nada aprensiva y siempre es optimista», expuso Porta, tras lo cual compartió que «la encontraron un bultito en el pecho y, antes de entrar aquí, me contó que tenía cáncer de mama» y rememoró el hecho de que «mi tía también empezó así». «Mi madre es superfuerte, pero me dio tanto miedo…», confesó la catalana quien, a pesar de todo, quiso dejar claro que «estoy positiva porque ella está bien». Unas declaraciones por las que, una vez en plató, después de preguntar a los colaboradores, Sobera dio la palabra a Campos, la cual quiso lanzar unas emotivas palabras, aunque «han pasado ya unos minutos, pero ha sido el Día Internacional del Cáncer de Mama«.

Hoy y siempre, por ellas ???? #DiaMundialdelCancerdeMama pic.twitter.com/0E2WUTSIAz — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 19, 2021

«Valoremos su fortaleza»

«Solo quiero que tengamos un pensamiento por todas las que se nos fueron, por todas las que lo han superado y por todas las que están batallando en estos momentos», declaró la colaboradora y defensora de Isabel Rábago, a quien se aproximó el presentador para darle un tierno beso en la frente. «Tú lo has pasado, además», recordó el vasco. Asimismo, Sobera quiso destacar algo sobre Porta: «su tía murió de un cáncer de mama, a su madre se lo han detectado antes de entrar. Valoremos la fortaleza, la capacidad de resiliencia que ha tenido Cristina durante todas estas semanas, con todo lo bueno y lo malo que le ha pasado, siendo capaz de resistir con esa presión«. «Evidentemente, si pasara algo, inmediatamente la avisaríamos», aclaró además el presentador.