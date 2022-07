El drama de Sofía tras celebrar haber caído en el bote: “No me lo puede creer”

Sofía ha llegado al último panel y ha sufrido uno de sus mayores dramas en el programa. La concursante ha alcanzado la emoción máxima cuando, al tirar, ha conseguido caer en el bote de ni más ni menos que 2.250 euros. ¡Rebosaba de alegría!

Sin embargo, cuando pensaba que se sabía el panel completo, su emoción se desploma al decir una consonante con la que no contaba en una de las palabras ocultas: “No me lo puede creer, no es lo que yo creía”, confiesa decepcionada.

Esta gran oportunidad se le ha escapado de las manos a Sofía con mucha pena de todo el dinero que estaba en juego.

¡Revive este momento en el vídeo!