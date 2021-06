El duro enfrentamiento de Kiko Rivera y Anabel Pantoja en ‘Viernes Deluxe’

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está pasando factura a la relación entre el Dj y su prima, Anabel Pantoja, que cada vez está más rota. Rivera se sentó en el plató de ‘Viernes Deluxe‘ para dar todos los detalles de su conflicto familiar, después de haber ratificado su denuncia contra su tío Agustín. El hijo de la tonadillera ha tenido palabras para todos sus familiares, incluida Anabel.

Anabel Pantoja y Kiko Rivera se enfrentan en plató

La prima del DJ se encontraba en el plató después de que desde la dirección del programa la animaran a sentarse y arreglar las cosas con su primo. Pero ocurrió todo lo contrario. Rivera aseguró que estaba muy molesto con su prima y dijo cosas que no sentaron nada bien a la colaboradora. «He llegado a la conclusión de que no le puedo contar nada a mi prima porque siempre me la lía», aseguró él.

«Mi prima y mi madre son iguales, si miro a mi prima veo a mi madre. Está coartada por mi madre y por mi tío Agustín, ellos le hacen posicionarse, yo no le voy a hacer eso, me da pena», le recriminó el hijo de Isabel Pantoja, a su prima, alegando que «en la vida hay que posicionarse«. Por su parte, Anabel Pantoja ha asegurado que no va a romper la relación con Isabel Pantoja ni va a entrar en el problema entre ellos, a lo que Rivera contestó rotundo: «Si no vas a entrar en esto, ¿Qué coño haces sentada aquí?«.

Anabel abandona el plató

Anabel Pantoja no pudo controlar los nervios por su disputa familiar con su primo y decidió dejar el plató para despejarse, aunque Jorge Javier Vázquez la siguió. El presentador trató de convencerla de que regresara, pero ella se negó en rotundo: «A mí no se me va a hacer un juicio». Por su parte, Kiko Rivera le lanzó un último dardo: «Uno tiene que ser consciente de lo que se dedica«.