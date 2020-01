El emocionante encuentro entre Adara y Gianmarco en ‘El tiempo del descuento’ lleno de lágrimas y reproches

Hace menos de 48 horas que arrancó ‘El tiempo del descuento‘, la nueva apuesta de Telecinco después de que acabase ‘Gran Hermano VIP‘. La cadena ha decidido brindar una segunda oportunidad a los concursantes de la última edición para solucionar entre ellos, los problemas que surgieron durante su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. Desde el inicio del programa el domingo 12 de enero, el Maestro Joao no ha parado de intentar que Adara Molinero y Gianmarco Onestini se sentasen a hablar para aclarar las cosas de una vez por todas y, aunque al principio lo veíamos como una misión imposible, Anabel Pantoja consiguió que se produjera ese esperado encuentro.

El abrazo entre Adara y Gianmarco en ‘El tiempo del descuento’

La conversación entre Gianmarco y Adara tuvo lugar a altas horas de la madrugada. Mientras ella se encontraba en el baño con Joao, llorando desconsoladamente, el italiano estaba cantando y bailando en el salón hasta que la sobrina de La Pantoja le animó a buscar a la madrileña para zanjar sus problemas. En menos que canta un gallo, el modelo se fue a buscar a la ganadora de ‘GH VIP’ y finalmente, los dos se sentaron frente a frente para hablar sobre sus sentimientos y decirse solamente la verdad.

Gianmarco, hundido en su cama y casi sin poder sostenerle la mirada a Adara, miraba continuamente hacia el techo, sin saber muy bien qué decirle a la esteticista. Con el objetivo de mantener una conversación seria con él, la joven se acercó hasta su cama y le confesó que «estaba nerviosa». A pesar del derrumbe, el italiano consiguió decirle unas palabras al madrileño, con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos: «Estaba pensando en cómo han cambiado las cosas, antes estábamos los tres aquí y ahora ha cambiado rápidamente».

Una conversación de reproches y dudas

Al ver que Gianmarco se descomponía por momentos y sin poder aguantar más, ambos se fundieron en un interminable abrazo. En cada apretón se notaba el cariño que aún se seguían guardando los dos concursantes de ‘GH VIP 7’ y lo mucho que habían sufrido ambos al salir del reality y tener que enfrentarse a tantas cosas. Después de este entrañable momento, llegó la hora de dejar las cosas claras y Adara le reprochó al italiano que «está muy decepcionada por todo lo que ha pasado fuera». También le dijo que siente que este «se ha reído de ella«. El italiano intentó defenderse ante los zascas de la joven pero no le terminaron de salir las palabras.

«No me creo que estés llorando y en Navidad no me hayas llamado. Si no hubiéramos vuelto aquí no nos hubiéramos vuelto a ver«, continuó reprochándole la ganadora de ‘GH VIP’ al modelo. Después de eso, el silencio reinó entre los dos y sin querer soltarse de las manos, Gianmarco le preguntó a Adara con el propósito de hacer las paces: «¿Entonces no nos vamos a volver a ver nunca más?«, a lo que rápidamente esta le contestó: «Eso me decías la otra vez».

Adara y Gianmarco se sinceran el uno con el otro en ‘El tiempo del descuento’

¿Nueva oportunidad?

A pesar de su empeño por saber lo que realmente siente la esteticista por él, el italiano solo recibió una breve pero concisa respuesta por parte de la implicada: «Ahora mismo, decepción y dolor«, eso sí, la joven le sonríe mientras se lo dice. ¿Significará eso una segunda oportunidad? No está del todo claro, ya que Adara sigue soltando pullita tras pullita a Gianmarco: «Salgo de la casa y al día siguiente te marcas un ‘Deluxe’ diciendo que paso de ti… ¡Si no me dio tiempo!«, soltó molesta.

Tan solo unos segundos después, la madrileña le atacó de nuevo: «Cuando salí desapareciste, hiciste bomba de humo«, añadió. Después de su encuentro, la pareja no dejó de reírse al recordar la estúpida actitud que han tenido el uno con el otro, las indirectas de Instagram, los bailes y un curioso mensaje que le ha dedicado la ganadora de ‘GH VIP 7’ a Gianmarco: «Ay, eres muy complicado y muy cabezón», le soltó al italiano.