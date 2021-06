El emocionante reencuentro de Anabel Pantoja con Omar Sánchez en ‘Supervivientes’

*En elaboración

La noche del martes 22 de junio, Carlos Sobera volvió a ponerse al frente de una nueva gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘, en Cuatro, en la que Omar Sánchez se enfrentaba, junto a Marta de Lola y Palito Dominguín, a la posibilidad de convertirse en el octavo expulsado de la edición, suerte que corrió la extremeña. Sin embargo, antes de que se diera a conocer la decisión de la audiencia, el canario tuvo la oportunidad de ver a Anabel Pantoja, en un reencuentro en el que ambos se mostraron muy emocionados y felices.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja, abrazados en ‘Supervivientes’

Como es habitual, el programa no puso las cosas sencillas a Sánchez a la hora de poder encontrar a su prometida: los encargados ocultaron varias cajas bajo la arena, que el canario tenía que desenterrar y que contenían cosas relacionadas con su tierra y con Pantoja. Finalmente, a una señal del presentador, la sevillana salió de su escondite, abalanzándose sobre un sorprendido Sánchez, con quien acabó rebozada en la arena entre besos y abrazos. «¡Eres un grande!», estalló la recién llegada, feliz de volver a estar con su pareja, quien rompió a llorar mientras lamentaba que «no puedo más».

«Tanto Anabel, tanto Anabel, si estabas harto de mí», bromeó la sevillana, en referencia a uno de los comentarios del vídeo de presentación de su novio, quien comentó que se sumaba al reality, entre otras cosas, para pasar un tiempo separado de ella. «Estás espectacular», comentó el canario, después de negar las palabras de Pantoja, a quien no dudó en mostrar «cómo me he quedado» tras semanas pasando hambre en Honduras. «Soñaba con este momento, Carlos. No sabes lo duro que es», confesó Sánchez, estrechando a su novia entre sus brazos, quien comentó, con humor que «parecemos Astérix y Obélix, ¿verdad?». «Estamos todos contigo. Me voy a quedar contigo», aseguró la sevillana, tratando de animar a su pareja.